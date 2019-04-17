國道槍擊案大轉折 涉案2車都落海
國道3號苗栗縣通霄北上路段昨晚發生槍擊事件，警方追查的黑色可疑車輛及另一輛銀色轎車，已確認今天清晨都已在嘉義東石港落海，似乎被刻意推入海滅證，現場還撈起手槍、毒品磅秤、夾鍊袋等物品，全案出現轉折，不排除與毒品交易糾紛有關。
國道警方調查，昨晚9點多接獲報案，國道3號北上143.6公里處的路肩疑似發生鬥毆及槍擊案，警方趕到現場，發現徐姓男子駕駛的黑色廂型商務車遭人開槍射擊，隨後他友人的幾輛車也陸續趕到關切，現場一、二十人聚集並有四、五輛車停靠路肩，因狀況不明，警方呼叫支援警力，稍後確認並非發生聚眾鬥毆，隨後將徐姓被害人帶回調查，並將中槍的商務車拖回採證。
國道警方初步發現車子中了8槍，今天上午並請苗栗縣警局鑑識科人員協助進行鑑識，徐姓男子的車右側車身有5個彈孔，右前輪被擊中爆胎、右前座車窗破裂、車頭正前方的商標處也有1個彈孔，研判共中了8槍。
徐姓男子表示在台北從事房地產工作，昨天開老闆的車南下參加大甲媽回鑾活動，晚間北返時行經通霄交流道一帶路段時聽到槍聲，他右前座車窗也破裂，查覺有人朝車子開槍，嚇得趕緊低頭閃避。
徐姓男子聲稱未與人結怨，沿途也未發生行車糾紛，國道警方根據相關線索追查，研判當時徐姓男子駕車行駛內線車道，另一輛黑色轎車在中線車道朝徐姓男子的車連續開槍，當時還有輛銀色轎車尾隨在後方。
警方追查的黑色可疑車輛今天清晨在東石漁港與銀色賓士轎車被發現落海，2車稍晚都被打撈起，但不見駕駛人影，兩輛車疑似被刻意推入海，似乎想滅證，槍擊案情出現轉折，警方將設法尋找涉案對象到案深入調查。
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