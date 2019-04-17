親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／首扛三棒王柏融就開轟 網友妙解原因在此

蘋果CEO庫克打電話給郭台銘 關心選總統一事

國道槍擊案大轉折 涉案2車都落海

2019-04-17 19:47聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

國道3號苗栗縣通霄北上路段昨晚發生槍擊事件，警方追查的黑色可疑車輛及另一輛銀色轎車，已確認今天清晨都已在嘉義東石港落海，似乎被刻意推入海滅證，現場還撈起手槍、毒品磅秤、夾鍊袋等物品，全案出現轉折，不排除與毒品交易糾紛有關。

國道警方調查，昨晚9點多接獲報案，國道3號北上143.6公里處的路肩疑似發生鬥毆及槍擊案，警方趕到現場，發現徐姓男子駕駛的黑色廂型商務車遭人開槍射擊，隨後他友人的幾輛車也陸續趕到關切，現場一、二十人聚集並有四、五輛車停靠路肩，因狀況不明，警方呼叫支援警力，稍後確認並非發生聚眾鬥毆，隨後將徐姓被害人帶回調查，並將中槍的商務車拖回採證。

國道警方初步發現車子中了8槍，今天上午並請苗栗縣警局鑑識科人員協助進行鑑識，徐姓男子的車右側車身有5個彈孔，右前輪被擊中爆胎、右前座車窗破裂、車頭正前方的商標處也有1個彈孔，研判共中了8槍。

徐姓男子表示在台北從事房地產工作，昨天開老闆的車南下參加大甲媽回鑾活動，晚間北返時行經通霄交流道一帶路段時聽到槍聲，他右前座車窗也破裂，查覺有人朝車子開槍，嚇得趕緊低頭閃避。

徐姓男子聲稱未與人結怨，沿途也未發生行車糾紛，國道警方根據相關線索追查，研判當時徐姓男子駕車行駛內線車道，另一輛黑色轎車在中線車道朝徐姓男子的車連續開槍，當時還有輛銀色轎車尾隨在後方。

警方追查的黑色可疑車輛今天清晨在東石漁港與銀色賓士轎車被發現落海，2車稍晚都被打撈起，但不見駕駛人影，兩輛車疑似被刻意推入海，似乎想滅證，槍擊案情出現轉折，警方將設法尋找涉案對象到案深入調查。

徐姓男子駕駛的車昨晚在國道三號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子中了8槍。記者胡...
徐姓男子駕駛的車昨晚在國道三號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子中了8槍。記者胡蓬生／攝影
分享
徐姓男子駕駛的車昨晚在國道三號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子中了8槍。記者胡...
徐姓男子駕駛的車昨晚在國道三號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子中了8槍。記者胡蓬生／攝影
分享

國道槍擊
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

通緝逃亡9年 殺人通緝犯騎車違規遭逮

2019-04-17 18:22

「毒」旅館被斷水電竟偷接電復業 凌晨被查下午拆光光

2019-04-17 18:22

鐵皮工寮暗藏槍枝改造工廠 新北市警拆了它

2019-04-17 17:42

影／詐騙集團海外改詐泰國人 4國10個月合抄56嫌

2019-04-17 16:57

桃園前縣議員兒子遭通緝 凌晨旅館遭逮捕

2019-04-17 14:44

醫院看護販毒、轉讓多達30次 遭判20年徒刑

2019-04-17 14:40

影／東石漁港2車落海 疑與國道槍擊案有關

2019-04-17 14:39

僅賣7千元安非他命 藥頭遭重判10年

2019-04-17 14:16

穩鵬海上喋血案 漁業署今感謝周邊協助漁船

2019-04-17 14:04

送法官10萬「奠儀」販一級毒品變無罪 法界蒙羞

2019-04-17 13:48

兼兩份差賺沒錢 靠「紅色瑪莉歐」毒紅茶解悶被逮

2019-04-17 12:16

影／國道驚傳槍擊 參加大甲媽回鑾後北返車身連中8槍

2019-04-17 11:36

彩券行淪販毒場所 ？警抓老闆、顧客持有安毒

2019-04-17 11:32

藝人鮪魚提告辜莞允拍私密照轉傳男友 警受理報案

2019-04-17 11:31

影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走

2019-04-17 11:22

不滿「黑白譙」本身又罹癌 對生命絕望槍殺鄰居

2019-04-17 11:19

彩券行竟販毒 議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品

2019-04-17 11:05

獨居老婦陳屍住處 屋門玻璃遭打破

2019-04-17 10:26

影／追殺？東石碼頭發現2車落海 有槍枝毒品磅秤

2019-04-17 09:50

影／東石碼頭車輛衝入漁港 車內發現手槍未見駕駛

2019-04-17 09:11

要求撤告不成 當街追打告訴人 警方火速逮2嫌

2019-04-17 03:38

擄餐廳董娘 10小時後載到警局投案

2019-04-17 00:18

「玩遊戲賺大錢」勝威吸金數億遭搜索

2019-04-17 00:07

數學系畢業生 賭博網站領高薪

2019-04-17 00:00

擄董娘嫌犯當庭釋放院方指檢違反程序 北檢深夜提抗告

2019-04-16 21:00

勝威國際集團在台分支吸金數億 主嫌等22人到案

2019-04-16 20:01

表兄弟同赴部落獵場打獵 他跌倒誤扣板機擊斃弟

2019-04-16 19:32

13張支票價值4億債務 遭擄女董座：已付8千萬現金和解

2019-04-16 18:40

遭擄影片曝光！ 女躺地掙扎20秒仍被強擄上車

2019-04-16 17:52

太無聊3男惡作劇 自拍持槍逼車影片傳臉書遭法辦

2019-04-16 16:44

獨／馬來西亞勝威集團在台吸金 檢調全台大搜索

2019-04-16 16:34

超有制度！賭博網站辦徵才考試 數學系畢業生精算賠率

2019-04-16 15:51

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走

2019-04-17 11:22

研究生吃了早餐後死亡 家屬：店家沒道歉還重開張

2019-04-17 09:00

6歲廟口赤腳賣金紙躲警察 今榮錦返鄉任警分局長

2019-04-17 15:56

彩券行竟販毒 議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品

2019-04-17 11:05

阿公為何想不開？ 幸帝爺保佑村長勇敢跳入急流救援

2019-04-16 22:39

藝人鮪魚提告辜莞允拍私密照轉傳男友 警受理報案

2019-04-17 11:31

誰敢說新警服像保全！中警神雕俠侶穿上HOLD住全場

2019-04-17 11:39

全台第一酒駕男！ 11次拒酒測遭罰90萬祖厝被查封

2019-04-17 19:34

獨居老婦陳屍住處 屋門玻璃遭打破

2019-04-17 10:26

傳播妹「我不賣的」 廚師在包廂內硬上

2019-04-17 11:49

誤會湯碗有特殊作用 他糗爆光速逃離便當店

2019-04-17 13:03

影／追殺？東石碼頭發現2車落海 有槍枝毒品磅秤

2019-04-17 09:50

經營權之爭？股市四大金釵葉美麗 涉掏空洗錢遭約談

2019-04-17 14:38

Airbnb房東下藥猥褻性侵2男 遭判10年徒刑

2019-04-16 22:54

老爸生前性侵3歲女童 兒忘拋棄繼承得替亡父賠40萬

2019-04-17 09:02

影／國道驚傳槍擊 參加大甲媽回鑾後北返車身連中8槍

2019-04-17 11:36

豆奶攤奪人命又改招牌開張？嘉義縣府：確定已易主

2019-04-17 12:59

彰化鄉代經營仲介業遭控不軌 涉嫌下藥性侵印尼女移工

2019-04-17 00:36

豆奶攤民雄店案 嘉義地檢：近日將偵查終結

2019-04-17 10:17

「蘆竹王陽明」猥褻辱警翻版再添一樁 被害人換台南警

2019-04-17 13:02

誠美材經營權之爭 「股市四大金釵」葉美麗遭約談

2019-04-17 13:37

數學系畢業生 賭博網站領高薪

2019-04-17 00:00

50元豬排鐵板麵為他「量身訂做」？ 老闆娘暖心料理讓男大生淚崩

2019-04-17 13:57

影／東石漁港2車落海 疑與國道槍擊案有關

2019-04-17 14:39

硬上應召女辯有經過同意 法官：怎可能「無償」

2019-04-17 12:53

參加媽祖遶境自貨車跌落 崁頂鄉代會副主席送醫不治

2019-04-17 19:13

送法官10萬「奠儀」販一級毒品變無罪 法界蒙羞

2019-04-17 13:48

板橋公寓起火 2樓陽台救出兩大人一小童

2019-04-17 08:26

「玩遊戲賺大錢」勝威吸金數億遭搜索

2019-04-17 00:07

新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉

2019-04-17 12:06

高雄機車火警 嫌犯Line留言「你家今天一定會火燒家」

2019-04-17 09:30

誤會偷竊？美式賣場安管、顧客推擠

2019-04-17 00:55

宣判前臨時賠100萬 燒死2人無期變15年

2019-04-17 11:07

倒車車底傳來怪聲 網友下車一看嚇壞「母湯了」

2019-04-17 20:26

勝威集團涉嫌吸金3、4億元 中檢聲押李承孺等3人

2019-04-17 10:16

昔股市四大金釵葉美麗涉背信洗錢 今遭檢調搜索約談

2019-04-17 16:59

墾丁泊逸度假酒店法拍臨時喊停 業界觀望

2019-04-17 11:30

李敖子女官司不斷 李戡告李文誹謗判拘役30日

2019-04-17 12:32

消防猛男拍微電影 有沒有住警器結果大不同

2019-04-17 18:04

黨產條例立法正當？ 法院要求黨產會「講清楚」

2019-04-17 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top