國道槍擊案大轉折 涉案2車都落海

2019-04-17 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



國道3號苗栗縣通霄北上路段昨晚發生槍擊事件，警方追查的黑色可疑車輛及另一輛銀色轎車，已確認今天清晨都已在嘉義東石港落海，似乎被刻意推入海滅證，現場還撈起手槍、毒品磅秤、夾鍊袋等物品，全案出現轉折，不排除與毒品交易糾紛有關。

國道警方調查，昨晚9點多接獲報案，國道3號北上143.6公里處的路肩疑似發生鬥毆及槍擊案，警方趕到現場，發現徐姓男子駕駛的黑色廂型商務車遭人開槍射擊，隨後他友人的幾輛車也陸續趕到關切，現場一、二十人聚集並有四、五輛車停靠路肩，因狀況不明，警方呼叫支援警力，稍後確認並非發生聚眾鬥毆，隨後將徐姓被害人帶回調查，並將中槍的商務車拖回採證。

國道警方初步發現車子中了8槍，今天上午並請苗栗縣警局鑑識科人員協助進行鑑識，徐姓男子的車右側車身有5個彈孔，右前輪被擊中爆胎、右前座車窗破裂、車頭正前方的商標處也有1個彈孔，研判共中了8槍。

徐姓男子表示在台北從事房地產工作，昨天開老闆的車南下參加大甲媽回鑾活動，晚間北返時行經通霄交流道一帶路段時聽到槍聲，他右前座車窗也破裂，查覺有人朝車子開槍，嚇得趕緊低頭閃避。

徐姓男子聲稱未與人結怨，沿途也未發生行車糾紛，國道警方根據相關線索追查，研判當時徐姓男子駕車行駛內線車道，另一輛黑色轎車在中線車道朝徐姓男子的車連續開槍，當時還有輛銀色轎車尾隨在後方。