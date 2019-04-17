鑑識專才陞保大大隊長 台南警局長： 激勵士氣

2019-04-17 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市警局今天舉行保安大隊新、卸任大隊長布達交接典禮，卸任大隊長洪頂力升任學甲警分局長，由原鑑識中心主任許敏能陞任保安大隊大隊長，市警局長黃宗仁親自主持，稱讚新任大隊長許敏能是台灣鑑識界的國寶，包括台北雨衣大盜等重大刑案都是從他手中找到線索，這次由警局鑑識中心主任單位陞任保大隊長，相信同仁在他的領導下必能做好治安維護工作。

黃宗仁說，許敏能以前都是跟死人在打交道，鑑識生涯看過至少一千具屍體，已經30幾年沒穿制服，這次轉任行政職的保大隊長，在警察人事升遷上也算是一項革新，對激勵鑑識人員士氣有所幫助。鑑識人員是幫助刑事人員破案的無名英雄，前一陣子玉井警分局楠西分駐所兩名員警巡邏時遭歹徒開槍攻擊的案件，經過許敏能帶隊勘驗一個晚上後，隔天就查出嫌犯身分。

台南市警局表示，許敏能中央警察大學正科53期畢業，歷任前台北市政府警察局刑事鑑識中心股長、刑事鑑識中心技正、台南市警局刑事鑑識中心主任等職務，學經歷豐富，刑事歷練完整。這次調任保安警察大隊大隊長職務，每月雖少了兩萬八千元的鑑識加給，但以其學識、經驗與敬業精神，領導所屬同仁在既有良好的基礎上共同努力，善盡警察職責，必能再創輝煌佳績。