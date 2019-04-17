「毒」旅館被斷水電竟偷接電復業 凌晨被查下午拆光光

2019-04-17 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市中山區「LV旅店」3年內被查獲多件容留旅客施用毒品案，早在去年被勒令停業，本月初被斷水斷電，沒想到旅館負責人張姓男子故技重施，今天凌晨又被查獲偷接一樓足底養生館水電復業，還有「情侶檔」在旅館內吸毒，觀傳局下午立刻指揮建管處拆除大隊，將該旅店全部拆除，轄區警方也在場維持秩序。

台北市長柯文哲上月底到中山分局中山二派出所關心轄內毒品查緝狀況，中山二所長陳俊銘當面向柯報告轄內幾家旅館涉毒情節嚴重，建議從重處分，柯允諾會請觀傳局盡速召開專案會議處理，宣示緝毒決心。

對此，台北市警局長陳嘉昌相當重視，中山警方今天凌晨發現「LV旅店」再度涉毒後，下午立刻配合觀傳局、建管處拆除大隊前往拆除。

警方表示，該旅店本月3日被斷水斷電，隔天竟馬上偷接一樓足底養生館水電復業，獲報後今天凌晨前往攻堅，當場查獲一對石姓情侶檔從一樓店面走出時，兩人身上藏有毒品，起獲安非他命3包，毒品咖啡包5包，K他命15包，毒梅片17錠等證物。石姓情侶坦承在旅館內施用咖啡包。

警方隨後要求旅店開門，但店家無視，便立刻請消防員用鐵鋸破門，發現張姓負責人、員工等10人就在現場，隨後將10人帶回驗尿，石姓情侶檔則被依毒品罪嫌送辦。