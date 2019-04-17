鐵皮工寮暗藏槍枝改造工廠 新北市警拆了它

相關新聞
影／詐騙集團海外改詐泰國人 4國10個月合抄56嫌2019-04-17 16:57
桃園前縣議員兒子遭通緝 凌晨旅館遭逮捕2019-04-17 14:44
醫院看護販毒、轉讓多達30次 遭判20年徒刑2019-04-17 14:40
影／東石漁港2車落海 疑與國道槍擊案有關2019-04-17 14:39
僅賣7千元安非他命 藥頭遭重判10年2019-04-17 14:16
穩鵬海上喋血案 漁業署今感謝周邊協助漁船2019-04-17 14:04
送法官10萬「奠儀」販一級毒品變無罪 法界蒙羞2019-04-17 13:48
兼兩份差賺沒錢 靠「紅色瑪莉歐」毒紅茶解悶被逮2019-04-17 12:16
影／國道驚傳槍擊 參加大甲媽回鑾後北返車身連中8槍2019-04-17 11:36
彩券行淪販毒場所 ？警抓老闆、顧客持有安毒2019-04-17 11:32
藝人鮪魚提告辜莞允拍私密照轉傳男友 警受理報案2019-04-17 11:31
影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走2019-04-17 11:22
不滿「黑白譙」本身又罹癌 對生命絕望槍殺鄰居2019-04-17 11:19
彩券行竟販毒 議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品2019-04-17 11:05
獨居老婦陳屍住處 屋門玻璃遭打破2019-04-17 10:26
影／追殺？東石碼頭發現2車落海 有槍枝毒品磅秤2019-04-17 09:50
影／東石碼頭車輛衝入漁港 車內發現手槍未見駕駛2019-04-17 09:11
要求撤告不成 當街追打告訴人 警方火速逮2嫌2019-04-17 03:38
擄餐廳董娘 10小時後載到警局投案2019-04-17 00:18
「玩遊戲賺大錢」勝威吸金數億遭搜索2019-04-17 00:07
數學系畢業生 賭博網站領高薪2019-04-17 00:00
擄董娘嫌犯當庭釋放院方指檢違反程序 北檢深夜提抗告2019-04-16 21:00
勝威國際集團在台分支吸金數億 主嫌等22人到案2019-04-16 20:01
表兄弟同赴部落獵場打獵 他跌倒誤扣板機擊斃弟2019-04-16 19:32
13張支票價值4億債務 遭擄女董座：已付8千萬現金和解2019-04-16 18:40
遭擄影片曝光！ 女躺地掙扎20秒仍被強擄上車2019-04-16 17:52
太無聊3男惡作劇 自拍持槍逼車影片傳臉書遭法辦2019-04-16 16:44
獨／馬來西亞勝威集團在台吸金 檢調全台大搜索2019-04-16 16:34
超有制度！賭博網站辦徵才考試 數學系畢業生精算賠率2019-04-16 15:51
男持散彈槍要「一個一個掃」 警將申請拘票追緝2019-04-16 13:18
北市擄人案 被害女曾誘騙「金絲貓」來台賣淫2019-04-16 13:14
「是我的出去被車撞」男子媽祖廟發誓 員警開導才坦承2019-04-16 13:14
律師放大絕聲請停審「小燈泡」案 檢打臉：別干擾審判2019-04-16 13:13
惡員工不爽被辭退 元旦夜拿刀砸店恐嚇罪嫌不足2019-04-16 13:12
影／賓士男被臨檢到毒品 發狂嗆警：快辦不要浪費時間2019-04-16 12:31
北市擄人驚魂！ 被逼戴黑色頭套 還被丟到後車廂⋯2019-04-16 12:23
開理髮廳掩人耳目 兩髮型設計師當藥頭販毒遭逮2019-04-16 12:14
男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天2019-04-04 19:17
影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡2019-03-21 12:11
熱門文章
單親媽憂四孩無飯可吃 暖男見狀連夜奔波送物資2019-04-16 19:19
研究生吃了早餐後死亡 家屬：店家沒道歉還重開張2019-04-17 09:00
影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走2019-04-17 11:22
彩券行竟販毒 議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品2019-04-17 11:05
表兄弟同赴部落獵場打獵 他跌倒誤扣板機擊斃弟2019-04-16 19:32
阿公為何想不開？ 幸帝爺保佑村長勇敢跳入急流救援2019-04-16 22:39
藝人鮪魚提告辜莞允拍私密照轉傳男友 警受理報案2019-04-17 11:31
誰敢說新警服像保全！中警神雕俠侶穿上HOLD住全場2019-04-17 11:39
6歲廟口赤腳賣金紙躲警察 今榮錦返鄉任警分局長2019-04-17 15:56
誤會湯碗有特殊作用 他糗爆光速逃離便當店2019-04-17 13:03
獨居老婦陳屍住處 屋門玻璃遭打破2019-04-17 10:26
傳播妹「我不賣的」 廚師在包廂內硬上2019-04-17 11:49
擄董娘嫌犯當庭釋放院方指檢違反程序 北檢深夜提抗告2019-04-16 21:00
Airbnb房東下藥猥褻性侵2男 遭判10年徒刑2019-04-16 22:54
經營權之爭？股市四大金釵葉美麗 涉掏空洗錢遭約談2019-04-17 14:38
老爸生前性侵3歲女童 兒忘拋棄繼承得替亡父賠40萬2019-04-17 09:02
影／追殺？東石碼頭發現2車落海 有槍枝毒品磅秤2019-04-17 09:50
影／國道驚傳槍擊 參加大甲媽回鑾後北返車身連中8槍2019-04-17 11:36
彰化鄉代經營仲介業遭控不軌 涉嫌下藥性侵印尼女移工2019-04-17 00:36
豆奶攤民雄店案 嘉義地檢：近日將偵查終結2019-04-17 10:17
影／8旬翁倒車飛撞店家 水族箱裂魚群落地殞命2019-04-16 18:41
勝威國際集團在台分支吸金數億 主嫌等22人到案2019-04-16 20:01
「蘆竹王陽明」猥褻辱警翻版再添一樁 被害人換台南警2019-04-17 13:02
數學系畢業生 賭博網站領高薪2019-04-17 00:00
豆奶攤奪人命又改招牌開張？嘉義縣府：確定已易主2019-04-17 12:59
50元豬排鐵板麵為他「量身訂做」？ 老闆娘暖心料理讓男大生淚崩2019-04-17 13:57
板橋公寓起火 2樓陽台救出兩大人一小童2019-04-17 08:26
誠美材經營權之爭 「股市四大金釵」葉美麗遭約談2019-04-17 13:37
誤會偷竊？美式賣場安管、顧客推擠2019-04-17 00:55
硬上應召女辯有經過同意 法官：怎可能「無償」2019-04-17 12:53
送法官10萬「奠儀」販一級毒品變無罪 法界蒙羞2019-04-17 13:48
新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉2019-04-17 12:06
13張支票價值4億債務 遭擄女董座：已付8千萬現金和解2019-04-16 18:40
高雄機車火警 嫌犯Line留言「你家今天一定會火燒家」2019-04-17 09:30
「玩遊戲賺大錢」勝威吸金數億遭搜索2019-04-17 00:07
宣判前臨時賠100萬 燒死2人無期變15年2019-04-17 11:07
李敖子女官司不斷 李戡告李文誹謗判拘役30日2019-04-17 12:32
小黃擦撞鄰車竟飛起側翻 200公斤運將受困車內2019-04-16 19:35
墾丁泊逸度假酒店法拍臨時喊停 業界觀望2019-04-17 11:30
勝威集團涉嫌吸金3、4億元 中檢聲押李承孺等3人2019-04-17 10:16
留言