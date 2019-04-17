影／詐騙集團海外改詐泰國人 4國10個月合抄56嫌

2019-04-17 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



台灣詐騙集團輸出問題嚴重，泰國去年至少50人被詐2000萬泰銖，刑事局與泰、菲、越國警方合作，去年破獲2個海外詐騙機房，40名嫌犯中有5名台嫌，查出主嫌和金主都是台灣人；刑事局根據3國提供情資追回台灣，陸續再逮捕陳姓金主等16人，21名台嫌均依詐欺和組織犯罪等罪嫌移送，其中3名金主和3名幹部被檢方聲押禁見獲准。

刑事局查出，兩個詐團是同一集團，去年轉往東南亞發展，以詐騙泰國人為主，幕後是陳姓等3名台灣人各拿100萬元投資，派台籍幹部前往招募當地人，假冒泰國警察詐騙泰國民眾。

泰國皇家警察總署、菲律賓警方及移民局，去年6月在大馬尼拉地區查獲電信詐騙機房，逮捕19人，其中3人是台籍幹部；該機房隨即轉往越南胡志明市繼續詐騙，去年8月24、25日，被刑事局會同泰國皇家警察總署與越南警方再度查獲，再逮捕19名泰嫌和2名台灣人。

5名台嫌被遣返後，林姓金主和3名幹部被收押，刑事局根據3個國家提供的相關情資，及嫌犯供詞，去年10月、12月和年1月、3月、4月再發動5波搜索，逮捕陳姓、伍姓金主及系統商、水商、車商等犯嫌到案，詢後依涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例移送台中地檢署，陳、吳再遭聲押獲准。另還有2名共犯在逃。

警方說，陳姓金主沒有詐騙背景，去年偶然在廟會活動巧遇有境外詐騙背景的伍嫌、林嫌2人，決定合資成立詐騙集團，鎖定泰國人行騙；3個月至少超過50名泰國人受騙，金額估計2000萬泰銖，其中500萬元台幣匯回台灣後被查扣。