好驚喜！暖警趕跑社區毒蟲住戶感動 挑警生日送上感謝狀

2019-04-17 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局健康派出所警員曾旻傑積極查緝毒品，他在上月底協助轄內某社區大樓，趕跑一名賴姓毒犯，社區所有居民無不額手稱慶，對曾十分感謝，住戶為了感謝他用心緝毒，讓社區住戶安居，還偷偷的問出曾的生日就在4月13日，社區主委在當天直接拿著感謝狀，跑到派出所內，代表住戶向曾致謝，曾又驚又喜，直說「真的是很感動」，分局得知後，今天也表揚他積極緝毒的事蹟。

台中市第三警分局健康派出所表示，警員曾旻傑上月底協助南區五權南一路某社區大樓緝毒，因住戶反映，常聞到吸毒的塑膠味，且有毒犯在住居地，十分擔心出入複雜，曾獲報後展開蒐證，並持搜索票上門抓人，順利帶回涉案的賴姓男子（20歲），賴被查獲後，也連夜搬離租屋處，住戶得知後，都十分感動，經管委會決議，決定頒發感謝狀給曾。該管委會還十分用心，得知曾的生日是在4月13日，還選在曾生日當天，替曾送上驚喜。

警員曾旻傑說，真的是很感動阿，他只是做分內的工作，知道市民需要一個安靜無毒的生活空間，一經接獲市民反映，他當然會積極偵辦，但也是第一次遇到市民這麼的用心，對他表達謝意，「非常感動」。