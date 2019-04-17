醫院看護販毒、轉讓多達30次 遭判20年徒刑

2019-04-17 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



醫院看護蕭姓男子，去年涉嫌在大台北地區販賣、轉讓毒品海洛因、安非他命高達30次，謀取利潤，遭檢警拘提並起訴，士林地方法院日前審結，依照販賣一、二及毒品罪、轉讓禁藥等30罪，判處有期徒刑20年。

綽號「胡平」的蕭男，在醫院擔任24小時看護，曾因毒品案件遭緩起訴，但緩起訴期間未滿，107年1月至5月間，施用安非他命，還販賣、轉讓海洛因、安非他命給9名藥腳。

判決書指出，蕭在北投、三峽、鶯歌、淡水等地，以2千至4千元等不等金額，販賣海洛因給楊、陳、張姓藥腳，也賣安非他命給吳姓、黃姓、鄧姓、劉姓藥腳，犯下販賣一級毒品9罪、販賣二級毒品16罪、轉讓一級毒品1罪、轉讓禁藥2罪、販賣一級毒品未遂1罪、施用二級毒品1罪，共犯30項毒品罪。

警方在去年6月25日下午1時許拘票在北投區住處外逮人，並從身上查扣海洛因（淨重1.22公克），車上查扣安毒18袋（淨重33.6465公克），及1大袋安毒淨重達17餘公克重。

蕭男在開庭時稱，從事看護工作，手同不寬裕，毒品是自己使用，購買1錢3.6公克海洛因1萬元，賣給下手獲利1千元，安非他命則是1公克8百元，但以成本價賣出，沒有賺錢。