影／東石漁港2車落海 疑與國道槍擊案有關

2019-04-17 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣東石漁人碼頭旁漁港，今天清晨發現2輛車落海，車輛吊起後未發現駕駛，警方在黑色自小客車內手提包發現槍枝、子彈、毒品磅秤，調閱附近監視器發現，今天凌晨有疑似落海等3輛車進入漁港，研判嫌犯等人刻意將2車推入海，再由另一車接走，國道警方今天下午到場調閱監視器、調查落海車輛，疑似與昨晚國道3號苗栗縣通霄北上路段槍擊案有關，車輛落海原因、 駕駛身份仍待警方調查。

國道警方昨晚9點多接獲報案，國道3號北上143.6公里處路肩，疑似發生鬥毆及槍擊案，警方趕到現場，發現徐姓男子駕駛的黑色廂型商務車遭人開槍射擊，隨後他友人的車也陸續趕到關切，現場一、二十人並聚集四、五輛車，因狀況不明，警方呼叫支援警力，確認並非發生聚眾鬥毆，隨後將徐姓被害人帶回調查，並將中槍的商務車吊回採證。

24歲徐姓男子向警方供稱，駕駛的廂型商務車行駛中，突遭另一輛車內人連續開槍射擊，車身及輪胎共中了8槍，被害人聲稱昨天參加大甲媽回鑾活動後北返，並未與人結怨，警方循線調查，發現今天凌晨在嘉義東石落海車輛，疑似涉及這起槍擊糾紛。

警消人員今天上午接獲報案，在東石漁港吊起2輛黑色、銀色賓士轎車，車後方有明顯被推撞入海痕跡，並在2車上發現槍枝、17分子彈、西瓜刀，2車分別為台南市李姓、雲林縣林姓車主所有。