僅賣7千元安非他命 藥頭遭重判10年

2019-04-17 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄蘇姓男子涉嫌從吸毒變藥頭，去年8到10月間多次在湖內區住家後方空地交易安非他命，共賣得7000元，不過警方早已監聽多時，同年11月底某天清晨前往搜索逮人，扣得安非他命2包、玻璃球吸食器等，他雖都否認販毒，橋頭地院審理後不採信，依販賣第二級毒品等罪，合併處10年8月徒刑，可上訴。

判決指出，蘇姓男子10年前曾因吸毒，被軍事法院裁定送觀察、勒戒，2011、2014及2017年間再因吸毒被判有期徒刑；不料他竟當起藥頭，2018年8月至10月間，他分別與王、黃姓男子等3人，以電話相約交易毒品，再到蘇位於湖內區住家後方面交，共9次賣得7000元。

檢警獲報後監聽多時，去年11月28日清晨6點多前往搜索，果然在蘇的家裡扣到安非他命2包、玻璃球吸食器、電子磅秤等證物。不過蘇姓男子被逮後堅稱，他雖跟王、黃姓男子接觸，都是為借錢，或相約打牌、要壯陽藥，都沒有交易毒品。

王、黃姓男子訊問時皆指認蘇販毒，合議庭也從監聽譯文發現，黃姓男子買毒會用「煙」、「裝備」、「那個」來當毒品或吸食器的代稱，認定事證明確。