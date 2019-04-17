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穩鵬海上喋血案 漁業署今感謝周邊協助漁船

2019-04-17 14:04聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

我國籍「穩鵬」號鮪釣漁船於108年2月20日於印度洋公海發生喋血案件，在第一時間救出15名人員及制伏菲律賓籍兇嫌，並將重傷船員送至醫院治療。農委會漁業署為感謝參與救援任務機關單位及我國籍「鴻福88號」、「上豐3號」及「兆豐277號」漁船義行，今舉辦感恩記者會。

農委會漁業署表示，「穩鵬」漁船海上喋血案，該署24小時漁業監控中心於接獲漁業電台通報後，立即洽請國家搜救指揮中心及外交部等單位，聯繫案發海域附近國家搜救單位協助救援，並商請鄰近案發海域我國籍「鴻福88號」及「上豐3號」漁船立即停止作業，前往救援及協尋落海失蹤者，合計救出「穩鵬」漁船15名人員，最後救出之2名重傷船員，並在第一時間送至馬爾地夫醫院，挽回寶貴生命。

漁業署表示，「穩鵬」喋血案發生後，能在黃金第一時間前後救出15名人員，已將傷亡降至最低，實為官民互助最佳典範。漁業署為感謝參與救援的機關，並表彰我國籍「鴻福88號」、「上豐3號」及「兆豐277號」漁船的義行，在今天記者會上公開褒揚，並再次向產業團體宣導船位回報及漁船互相救助的重要性。

漁業署再次呼籲，海上各種急難事件，如單靠政府部門派出巡護或救援艦艇，常因諸多客觀因素需耗時甚久，如在第一時間，由臨近的友船能投入救援，能提供更即時的救助。

漁業署血案農委會
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