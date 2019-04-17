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影／國道驚傳槍擊 參加大甲媽回鑾後北返 車身連中8槍

2019-04-17 11:36聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

國道3號苗栗縣通霄北上路段昨晚驚傳槍擊事件，廿多歲徐姓男子駕駛的廂型商務車在行駛中突然遭另一輛車內的人連續開槍射擊，車身及輪胎共中了8槍，被害人聲稱昨天參加大甲媽回鑾活動後北返，並未與人結怨；警方目前已掌握特定對象及車輛深入追查，不排除全案因行車糾紛引發。

國道警方初步調查，昨晚9點多接獲報案，國道3號北上143.6公里處路肩疑似發生鬥毆及槍擊案，警方趕到現場，發現徐姓男子駕駛的黑色廂型商務車遭人開槍射擊，隨後他友人的車也陸續趕到關切，現場一、二十人並聚集四、五輛車，因狀況不明，警方呼叫支援警力，確認並非發生聚眾鬥毆，隨後將徐姓被害人帶回調查，並將中槍的商務車吊回採證。

國道警方初步採證，上午並請苗栗縣警局人員協助進行鑑識，徐姓男子的車右側車身有5個彈孔，右前輪被擊中爆胎、右前座車窗破裂、車頭正前方的商標處也有1個彈孔，研判共中了8槍；徐姓男子表示他在台北從事房地產工作，昨天開老闆的車南下參加大甲媽回鑾活動，晚間北返時才剛過通霄交流道，就聽到槍聲，右前座車窗也破裂，查覺有

人朝車子開槍，嚇得趕緊低頭，槍聲結束後才敢抬頭，似乎瞄見一輛銀色的車加速駛離。

徐姓男子聲稱未與人結怨，沿途也未發生行車糾紛，國道警方根據相關線索，目前初步掌握可疑車輛及特定對象，進一步追查釐清案情。

徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍...
徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍。記者胡蓬生／攝影
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徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍...
徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍。記者胡蓬生／攝影
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徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍...
徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍，警方上午採證及鑑識。記者胡蓬生／攝影
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徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍...
徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍，警方上午採證及鑑識。記者胡蓬生／攝影
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徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍...
徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍。記者胡蓬生／攝影
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徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍...
徐姓男子駕駛的商務車昨晚在國道3號苗栗通霄北上路段遭人開槍射擊，車子至少中了8槍，警方上午採證及鑑識。記者胡蓬生／攝影
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國道槍擊
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