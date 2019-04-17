影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走

2019-04-17 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣東石漁人碼頭旁漁港，今天清晨發現2輛車落海，車輛吊起後未發現駕駛，警方在黑色自小客車內手提包發現槍枝、子彈、毒品磅秤，調閱附近監視器發現，今天凌晨有疑似落海等3輛車進入漁港，研判嫌犯等人刻意將2車推入海，再由另一車接走，車輛落海原因、 駕駛身份仍待警方調查。

吳姓漁民說，上午進東石漁港漁船，整理魚網時發現一輛車，後車廂打開、車牌露出水面，警覺有車輛落海立即報警。

救援人員、吊車經1個多小時，先將1輛黑色自小客車打撈上岸，車頭受損嚴重，車輛為台南李姓男子所有，疑似流當權利車，車上發現金牛座手槍及子彈17發、毒品磅秤，另打撈到1件防彈衣、疑似裝毒品夾鏈袋，潛水人員接著又發現，該處有另1輛自小客落海。

警消人員隨即聯絡吊車，吊起第2輛 銀色賓士自小客車，自小客車後方有明顯被推撞入海痕跡，並在車上發現1把西瓜刀，經調查該車為雲林縣林姓車主所有。

警方調閱附近民宅監視器發現，今天凌晨約12時，有疑似落海等3輛車進入漁港，初步研判嫌犯等人在他處犯案後，刻意將車輛開來東石漁港，先用黑色自小客將銀色車輛推撞入海， 隨即又將黑色自小客手煞車放開、放到空檔後再推入海中，相關犯嫌隨即搭乘另一輛車離開。