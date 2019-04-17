宣判前臨時賠100萬 燒死2人無期變15年

2019-04-17 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，前年遭潑漆釀，火勢一發不可收拾，許姓老闆娘和張姓員工傷重不治。上門討債的主嫌蔡興旺看電視發現事態嚴重，連夜帶著共犯林家寶、黃煒杰逃亡，但出國前一刻被警方攔截。新北地院依殺人、恐嚇危安罪判蔡無期徒刑，共同犯殺人罪的林、黃各處15和13年徒刑，雙方皆上訴。蔡昨天臨時和老闆娘家屬以100萬元和解，高等法院因改判蔡15年徒刑，林、黃也各減為13年、11年。

「鼎玉鉉」曾每月1號供應免費鵝肉飯，名氣響亮。蔡興旺(28歲)受人指使潑漆恐嚇，他找來黃煒杰、林家寶一起下手，2017年11月30日先買好調和漆、甲苯、香蕉水等液體，晚上8點多朝店門口玻璃櫥窗附近的區域潑灑；當鵝肉店員工正在煮桂竹筍，爐具瞬間著火。因火勢猛烈，在2樓的許姓老闆娘和另名張姓員工逃生不及，張當天休克死亡，老闆娘延至12月4日過世。

蔡落網時稱鵝肉店林姓小開在做地下匯兌，他和綽號「阿龍」的友人出了340萬元要匯到國外，錢卻被林私吞，與「阿龍」討論後，決定潑漆警告。三人以1.2公斤的調和漆，加上4.2公斤甲苯、4.2公斤香蕉水摻混，調出高易燃性調和液體，分裝2桶，由蔡興旺、林家寶負責潑灑，黃煒杰負責拿手機錄影，以便蔡回報潑漆成果。

蔡辯稱，沒有傷害任何人的意思，潑漆時沒有想到會有火，自己過於魯莽。林家寶承認有過失，但不是蓄意。黃煒杰則表示「純粹是被請來討債」，他只是幫蔡開車。高院開庭時，檢察官認為三人未賠償被害家屬，難認有悔意。

高院今上午宣判，蔡昨天晚間透過律師協調，和許姓闆娘的家屬以100萬元和解，高院認為蔡等人犯放火、有殺人不確定故意，三人已認罪，也有悔意，衡酌蔡居主導地位，改判蔡15年徒刑，林家寶、黃煒杰各減為13年、11年。

蔡興旺等人住台中，他有名3歲的孩子，目前有母親照料，因羈押期將在5月2日屆滿，今宣判後合議庭也旋即開延押庭。蔡希望能交保，但因蔡涉犯重罪且曾逃亡，是否延押待評議。