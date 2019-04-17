親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

鐵達尼號與假新聞？107年前的頭條新聞戰

是否支持選總統 郭台銘：媽祖託夢叫我一定要出來

彩券行竟販毒 議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品

2019-04-17 11:05聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品。記者楊正海/攝影
台北市議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品。記者楊正海/攝影
分享

台北市議員徐立信踢爆雙北有9家彩券行買得到毒品，上午舉行記者會指出有假釋犯向他陳情，有毒販利用彩券行販毒，雙北有9間彩券行可以買到毒品，他聽了大吃一驚，實地探訪，發現這些台彩的投注站，不僅販售安非他命、海洛因，還有毒蟲直接在後面小房間內吸食。

士林分局社子派出所4月15日接獲報案後，到社中街1處彩券行，盤查現場陳姓負責人持有二級毒品安非他命2小包，分別毛重4.36克、0.23克，在場的吳男持有二級毒品安非他命2小包(毛重0.58克)，偵訊後吳男坦承曾經向陳男購買過毒品，全案依違反毒品防制條例偵辦。

對於議員爆料雙北有還有8家彩券行涉毒，警方初步調查，士林有2家、中山1家、文山2家，另外，土城、新莊1 家，三重有2家，台北市刑大與士林、文山一、中山分局將組成專案小組，與新北市警局擴大偵辦中。

議員徐立信指出，他接獲陳情後，經派人採訪文山區販毒的彩券行，老闆說現在沒有硬的(安非他命)、只有軟的 (海洛因)，若要，可以去看三重、社子、新莊那裡都有，後來去社子去問，真的有在賣，還可到房間，還有提供吸食器 。徐立信說，毒販竟可用彩券行店面大剌剌販毒，警方還沒有查獲，問題非常嚴重。

徐立信說，據他了解，目前安非他命一公克市價800元，因查得兇，現在行情1500元，但彩券行賣的更高，1公克達2400、2500元，價差是給彩券行的經營者去賺，所以老闆1g可賺900元的暴利。

徐立信說，毒販還利用殘障者對法律的無知，說有身心障礙手冊，法律上比較同情，可以不處罰、免刑，因此才有彩券行從事販毒。

彩券行毒品販毒
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

「玩遊戲賺大錢」勝威吸金數億遭搜索

2019-04-17 00:07

數學系畢業生 賭博網站領高薪

2019-04-17 00:00

擄餐廳董娘 10小時後載到警局投案

2019-04-17 00:18

影／國道驚傳槍擊 參加大甲媽回鑾後北返 車身連中8槍

2019-04-17 11:36

影／台北阿伯「發怒」持棍棒打後車 網友：老屁孩

2019-04-17 11:35

彩券行淪販毒場所 ？警抓老闆、顧客持有安毒

2019-04-17 11:32

影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走

2019-04-17 11:22

不滿「黑白譙」本身又罹癌 對生命絕望槍殺鄰居

2019-04-17 11:19

宣判前臨時賠100萬 燒死2人無期變15年

2019-04-17 11:07

台北車站350萬黑吃黑搶案 主嫌等人涉詐欺遭起訴

2019-04-17 10:27

獨居老婦陳屍住處 屋門玻璃遭打破

2019-04-17 10:26

影／追殺？東石碼頭發現2車落海 有槍枝毒品磅秤

2019-04-17 09:50

要求撤告不成 當街追打告訴人 警方火速逮2嫌

2019-04-17 03:38

擄董娘嫌犯當庭釋放院方指檢違反程序 北檢深夜提抗告

2019-04-16 21:00

勝威國際集團在台分支吸金數億 主嫌等22人到案

2019-04-16 20:01

表兄弟同赴部落獵場打獵 他跌倒誤扣板機擊斃弟

2019-04-16 19:32

13張支票價值4億債務 遭擄女董座：已付8千萬現金和解

2019-04-16 18:40

遭擄影片曝光！ 女躺地掙扎20秒仍被強擄上車

2019-04-16 17:52

太無聊3男惡作劇 自拍持槍逼車影片傳臉書遭法辦

2019-04-16 16:44

獨／馬來西亞勝威集團在台吸金 檢調全台大搜索

2019-04-16 16:34

超有制度！賭博網站辦徵才考試 數學系畢業生精算賠率

2019-04-16 15:51

男持散彈槍要「一個一個掃」 警將申請拘票追緝

2019-04-16 13:18

北市擄人案 被害女曾誘騙「金絲貓」來台賣淫

2019-04-16 13:14

「是我的出去被車撞」男子媽祖廟發誓 員警開導才坦承

2019-04-16 13:14

律師放大絕聲請停審「小燈泡」案 檢打臉：別干擾審判

2019-04-16 13:13

惡員工不爽被辭退 元旦夜拿刀砸店恐嚇罪嫌不足

2019-04-16 13:12

影／賓士男被臨檢到毒品 發狂嗆警：快辦不要浪費時間

2019-04-16 12:31

北市擄人驚魂！ 被逼戴黑色頭套 還被丟到後車廂⋯

2019-04-16 12:23

開理髮廳掩人耳目 兩髮型設計師當藥頭販毒遭逮

2019-04-16 12:14

成立七哥翻身俱樂部 再推出印尼BSD CITY投資吸金

2019-04-16 10:36

警察壓制害暴斃？法醫解剖發現是吸毒過量致死

2019-04-16 09:45

父拿菜刀追砍醉兒 因他發酒瘋惹毛父親

2019-04-16 09:35

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

單親媽憂四孩無飯可吃 暖男見狀連夜奔波送物資

2019-04-16 19:19

不是第一次！賣場誣賴客人偷東西 好心勸阻被嗆「少管閒事」

2019-04-16 17:24

影／他後方猥褻開單警 警譁然：另一警在做甚麼？

2019-04-16 13:31

捷運色狼驚爆為泰山區長？ 區長：對我造成傷害

2019-04-16 12:35

全台警察都還沒穿新裝 這位警局長已穿新警服亮相

2019-04-16 12:14

研究生吃了早餐後死亡 家屬：店家沒道歉還重開張

2019-04-17 09:00

表兄弟同赴部落獵場打獵 他跌倒誤扣板機擊斃弟

2019-04-16 19:32

阿公為何想不開？ 幸帝爺保佑村長勇敢跳入急流救援

2019-04-16 22:39

獨／馬來西亞勝威集團在台吸金 檢調全台大搜索

2019-04-16 16:34

女子看報紙應徵清潔員被性侵？老闆喊「仙人跳」

2019-04-16 12:20

還是栽了！人臉面具怪客「磁吸」清光娃娃機

2019-04-16 15:37

擄董娘嫌犯當庭釋放院方指檢違反程序 北檢深夜提抗告

2019-04-16 21:00

他24歲當總裁擁上兆股票 同袍相信下場超慘

2019-04-16 13:15

男持散彈槍要「一個一個掃」 警將申請拘票追緝

2019-04-16 13:18

Airbnb房東下藥猥褻性侵2男 遭判10年徒刑

2019-04-16 22:54

罵F奶網紅辛尤里「下賤」 女網友遭判拘役60日

2019-04-16 14:43

影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走

2019-04-17 11:22

「8個月後又是一條好漢！」 傅崐萁18日刑滿出獄

2019-04-16 15:22

背對開單被做猥褻動作 警：當天單人出勤會檢討改進

2019-04-16 15:39

老爸生前性侵3歲女童 兒忘拋棄繼承得替亡父賠40萬

2019-04-17 09:02

內湖托嬰中心傳集體虐嬰 一歲半嬰兒遭巴頭18次

2019-04-16 17:54

超有制度！賭博網站辦徵才考試 數學系畢業生精算賠率

2019-04-16 15:51

數學系畢業生 賭博網站領高薪

2019-04-17 00:00

影／8旬翁倒車飛撞店家 水族箱裂魚群落地殞命

2019-04-16 18:41

勝威國際集團在台分支吸金數億 主嫌等22人到案

2019-04-16 20:01

王思佳上身走光提告7人 檢：非猥褻影像不起訴

2019-04-16 14:36

彰化鄉代經營仲介業遭控不軌 涉嫌下藥性侵印尼女移工

2019-04-17 00:36

三重商工校門口 2車迎面對撞2人送醫

2019-04-16 12:20

13張支票價值4億債務 遭擄女董座：已付8千萬現金和解

2019-04-16 18:40

控翁重鈞家族賣軍糧大賺11億 這名綠委得賠償20萬元

2019-04-16 17:49

誤會偷竊？美式賣場安管、顧客推擠

2019-04-17 00:55

小黃擦撞鄰車竟飛起側翻 200公斤運將受困車內

2019-04-16 19:35

北市擄人案 被害女曾誘騙「金絲貓」來台賣淫

2019-04-16 13:14

豆奶攤民雄店案 嘉義地檢:近日將偵查終結

2019-04-17 10:17

板橋公寓起火 2樓陽台救出兩大人一小童

2019-04-17 08:26

「玩遊戲賺大錢」勝威吸金數億遭搜索

2019-04-17 00:07

遭擄影片曝光！ 女躺地掙扎20秒仍被強擄上車

2019-04-16 17:52

限制出境還能「靈修」嗎？鈕承澤笑而不答搭小黃離開

2019-04-16 16:29

高雄愛河旁汽修廠驚傳起火 疑汽車漏油竟引燃

2019-04-16 15:32

律師放大絕聲請停審「小燈泡」案 檢打臉：別干擾審判

2019-04-16 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top