台北車站350萬黑吃黑搶案 主嫌等人涉詐欺遭起訴

2019-04-17 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



經營地下匯兌的趙姓、李姓男子與綽號「小強」24歲男子梁睿承，相約在北市新光三月站前廣場交易87萬元人民幣（約新台幣350萬元），豈料梁確認錢入帳後，當場搶回款項逃逸。檢警循線逮補被女友藏匿的梁，台北地檢署今依詐欺、藏匿人犯、偽造有價證券等罪起訴梁、梁母袁文伶、梁女友馬佳玫、洪嘉宏等4人。

檢警調查，趙姓、李姓男子經營兩岸地下匯兌業務，透過朋友介紹，得知綽號「小強」的24歲男子梁睿承，有意以新台幣350萬元代價兌換人民幣，雙方約在2月12日下午4時許，在台北市新光三越站前廣場交易。

「小強」駕駛白色BMW轎車，載著31歲洪嘉宏與小強的母親61歲袁文伶隨行；趙、李兩人則分別騎車前往站前廣場。「小強」下車後，將裝有350萬元的新台幣行李袋交給趙清點，趙清點無誤後，立即打電話給同夥，將約70多萬人民幣，匯到對方指定帳戶。

「小強」確認對方匯款完畢，突然伸手搶過裝錢的行李袋、上車逃逸。趙、李見金錢被搶，馬上向轄區警方報案，警方調閱路口監視器，通報線上警網展開攔截圍捕，最後在北投警方配合下，在石牌地區攔截轎車，不過「小強」已另外搭計程車逃離，洪、袁兩人遭警方逮捕，警方在轎車後車廂中找回350萬元贓款。

被逮捕的洪、袁女兩人，經移送北檢訊後，依搶奪罪分別諭令5萬元及10萬元交保，均限制出境、出海及住居。「小強」逃往新北市土城地區。經警方全力追緝，2月23日下午在蘆洲地區逮捕「小強」。

檢方認為，洪、袁、梁等3人行為不構成搶奪罪，今依詐欺罪起訴，馬女則依藏匿人犯罪起訴。梁另被控在2017年持假支票詐騙，涉偽造有價證券罪，一併依法起訴。