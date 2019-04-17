要求撤告不成 當街追打告訴人 警方火速逮2嫌

2019-04-17 03:38 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市昨晚間出現街頭追逐暴力，2名被逮嫌犯疑似與被害人有債務上糾紛而遭到被害人提告，沒想到竟暴力要求被害人撤告不成，乾脆夥同另外3名黑衣人直接在街頭攔截被害人要教訓他，5人分持刀棍、催淚瓦斯槍朝著被害人猛打，所幸警方獲報立刻就展開追捕，逮獲2名主嫌。

李姓被害男子（28歲）因為與許姓男子（28歲）和黃姓男子（24歲）有債務糾紛，日前雙方談判協調破裂，李男遂向許男和黃男提起民事告訴，2人因此對李男怨恨不已。

許男與黃男雖曾要求李男撤告，但李男卻沒有多加理會，此舉直接惹怒2人，16日晚間2人乾脆再叫來另外3名男子要當街攔截李男給他教訓，並隨身攜帶西瓜刀、棍棒和催淚瓦斯槍。

一行5人晚間10時許在新莊區幸福路上當場堵到正要外出的李姓男子，5人瘋狂追打他，還拿出西瓜刀直接劃傷李男的背部，李男只能忍痛拚命逃跑，所幸民眾立即報案，警方火速趕抵現場讓他逃過一劫。