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數學系畢業生 賭博網站領高薪

2019-04-17 00:00聯合報 記者李奕昕／台北報導

王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站系列，吸收大學數學系畢業生精算賠率，應徵客服人員必須...
王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站系列，吸收大學數學系畢業生精算賠率，應徵客服人員必須熟讀講義，通過考試才能上班。 記者李奕昕／攝影
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王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站，還雇用數學系畢業的蔡姓女子精算各類賭博賠率，以求穩賺不賠。刑事警察局循線查獲王等人，查扣現金兩百八十九萬元、人民幣十萬元，初估網站累積下注金額超過卅億元，不法獲利近億元。檢方訊後依賭博罪命王及兩名幹部各以卅萬元、其餘五萬元交保。

警方調查，王姓男子（四十二歲）在台中市四棟商辦大樓各租用一間辦公室，以人頭登記為科技及資訊公司，實際經營「三六五八八」及「ｉ八八線上娛樂」賭博網站系列，提供拉霸、輪盤、百家樂、六合彩、運動賽事等各類賭博，吸引台灣、大陸及東南亞賭客簽賭。警方日前循線破獲這個賭博網站，陸續約談四十三人到案。

王還雇用大學數學系畢業的蔡姓女子（廿九歲）專責計算賠率，以求穩賺不賠，月薪約七萬元。員警發現她的電腦裡有大量數學公式及試算表，讓人看得眼花撩亂。蔡女供稱，自己只協助開發遊戲程式，未經手金流。

王也在人力銀行網站刊登徵才訊息，招募客服、工程師、美術設計員工。還發送講義舉辦入行考試，試用三個月期間，要作答投注、水錢、遊戲等填充及問答題，滿六十分才錄取，每月底薪加績效獎金約四萬元。

王將主機架設在菲律賓及香港，以網路跳板操作躲避國內警方查緝。警方根據電腦下注記錄及網路雲端帳冊，查出賭博網站開張約四年，每年吸引上萬人下注，推估下注金額超過卅億元，不法獲利近一億元。

賭博警察數學
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