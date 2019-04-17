「玩遊戲賺大錢」勝威吸金數億遭搜索

馬來西亞金錢遊戲公司勝威集團在台吸金遭檢調搜索。 圖／翻攝網路 分享 facebook

勝威國際集團（ＳＶＩ）誆稱集團在柬埔寨開設「威斯尼娛樂城」，背景雄厚，誘騙民眾加入會員，只要投資「ＶＶ農場遊戲」，短期內可輕鬆賺大錢，三年來吸金數億元，不少民眾受騙。

調查局接獲檢舉蒐證多時，認為該集團利用多層次傳銷吸金，昨天出動基隆站、台北市調查處、中機站等上百名調查官，兵分多路前往勝威國際集團在台據點搜索，約談主嫌李承孺、徐沛青夫婦近卅人，全案依違反銀行法移送台中地檢署漏夜偵訊。

李承孺曾捲入「圓夢贏家」吸金案，「圓夢贏家」主嫌陳靖騰佯稱投資馬來西亞博奕產業，聲稱投資案是馬來西亞的賭神提出，保證贏錢分回紅利，陳並多次帶民眾去聽自稱賭神的拿督「上課」，兩年吸金卅多億元，陳後來被判刑四年卻人間蒸發。

據了解，勝威國際集團號稱全球有超過十二萬名會員，卻因非法集資被馬國列入國家銀行黑名單，該集團二○一七年在大陸涉及非法吸金超過兩千萬人民幣，兩名集團首腦遭逮捕。

檢調指出，勝威國際集團未經主管機關許可，設立「多福多財」、「ＶＶ農場遊戲」等方案，誆稱投資一年可取得高額報酬，涉嫌違反銀行法。

據調查，李承孺從二○一六年起，涉嫌與詹姓等核心幹部設立「多福多財」五個投資方案，要民眾投資美金一百、五百、一千、五千、一萬不等金額，即能取得高額報酬。去年六月起，該集團又轉變為「ＶＶ農場遊戲」，誆稱玩遊戲就能賺大錢。

根據勝威集團在臉書公開資料顯示，ＶＶ農場共有六大亮點，包括母集團背景雄厚、集團眼光精準，潛力驚人、市場國際化、政商關係良好、容易上手、沒有閉鎖期。

勝威國際集團去年在柬埔寨金邊舉行西港「威斯尼娛樂城」啟動儀式。因該項目投資額超過十億美元，吸引超過六千名來自大陸等國家會員參與。