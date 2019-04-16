扯！擄董娘嫌犯當庭釋放 原因竟是檢察官違反拘捕原則

2019-04-16 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



29歲徐姓男子等5嫌今天凌晨主動帶答女到中山警分局投案。記者蔡翼謙／翻攝 分享 facebook 60歲知名日式料理餐廳答姓董娘，疑似幫喬4億債務糾紛喬不攏，昨下午2時於吉林路遭2男強押上車，答的女助理緊急報警，由警方成立專案小組偵辦。嫌犯徐春暉今凌晨投案，台北地檢署中午訊後，以有串、滅證之虞，依妨害自由罪將他聲押禁見。台北地方法院今晚駁回檢方聲請，裁定飭回徐春暉。

北院裁定理由指出，檢察官在羈押聲請書中，未勾選依刑事訴訟法哪一條文將徐春暉逮捕或拘提，卷證資料中，也沒有徐春暉經警察拘提、逮捕，或經檢察官當庭逮捕的依據或證據，檢察官也未蒞庭說明，不符合羈押前逮捕、拘提的前置原則。

另外，檢察官認為徐春暉涉犯最輕本刑5年以上的擄人勒贖罪嫌，但檢察官偵訊中沒有告知徐春暉擄人勒贖罪的法條，且依照卷內資料也難認徐春暉有勒贖的行為。裁定指出，徐春暉所想要索取的票據已經被退票，沒有經濟價值罪嫌不足，不應該作為檢方聲請羈押的原因。

裁定指出，檢方以有滅證、串證之虞聲請羈押，但同案4名被告均經徐春暉通知，主動到警局製作筆錄，4人並沒有到地檢署接受訊問的困難，不能以檢察官未通知4人接受訊問，而認定有共犯未到案。

最後，檢察官認為有其他幕後之人待調查，但檢察官羈押聲請書中並未指明或釋明有何幕後指使者或共犯，難認有共犯未到案。