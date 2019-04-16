表兄弟同赴部落獵場打獵 他跌倒誤扣板機擊斃弟

2019-04-16 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣周姓男子因表哥跌倒誤扣獵槍板機而被擊斃，警義消獲報上山合力將其遺體搬下山。記者賴香珊／翻攝 分享 facebook 南投縣仁愛鄉周姓男子前天深夜與其24歲同姓表哥前往當地夢谷瀑布山區打獵，但兩人在追捕獵物時，周的表哥疑不慎踩空跌倒，因此誤扣獵槍板機，未料子彈擊發後貫穿周的右胸，當場倒地死亡；訊後，周男被依過失致人於死等罪嫌送辦。

警方調查，遭誤發子彈擊斃的19歲死者與24歲嫌犯同姓周，兩人都住在仁愛鄉南豐村，彼此是表兄弟關係，因聽聞長輩提到南山溪夢谷瀑布上游的山區，過去是部落的傳統獵場，因此相約在前天晚上同赴該地區狩獵，未料釀誤擊致死悲劇。

但因近期連日降雨，山林草木濕滑，周姓表哥疑在移動時踩空，跌倒時誤觸手中獵槍板機；周嫌向警供稱，當時發現前方有獵物，2人一前一後追捕，而因表弟在他前方，他跌倒不慎擊發子彈才會射中他，當下嚇得報案，就盼能救表弟一命。

搜救人員表示，獲報後從部落步行約2公里才在意外現場發現2人，但傷者右胸中彈，滿是鮮血，當時已失去生命跡象，明顯死亡；之後，多人合力接駁，且涉過多段溪流，才將其抬下山，並將遺體交由警方處理。