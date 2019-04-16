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13張支票價值4億債務 遭擄女董座：已付8千萬現金和解

2019-04-16 18:40聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北市一家日式料理店答姓女董座，疑似答應幫忙某地方人士協調債務糾紛，經手後卻發現債務過於複雜，避而不見，昨天下午遭地方人士派徐姓男子等人強行擄走，直到今天凌晨0時許，嫌犯才主動帶回答女，到中山警分局投案。

據了解，該地方人士綽號和璞「旺董」，是名通緝犯，與大慶證券公司有13張支票、價值逾4億元債務糾紛，經與女董座協調後，雙方用8000萬元和解。

女董座接受記者訪問表示，昨天走出店裡就被噴辣椒水，接著拖行上車，上車後被用黑色頭套蓋住，整整蓋了10小時，印象中嫌犯沿途換了5、6個地點，還一度被關在車子後車箱，期間嫌犯有問自己要不要喝水、吃飯，沒有被嫌犯傷害，因為要上廁所，最後被帶到汽車旅館。

答女說，因跟大慶現任董事長莊明理是閨密，才幫忙協調債務糾紛，原本大慶與「旺董」的4億元債務，協調後已經給付8000萬元現金和解，但對方還要拿走利用擦擦筆寫過的支票，為了證明支票不在身上，當下打給莊明理，再打給大慶沈性發言人，求證後徐男等人才罷休。

答女今天凌晨零時獲救後，做完筆錄安全返家，結束10小時驚魂。據了解，涉案的29歲徐男從事服務業，無黑道背景，共犯還有陳男、林男、戴男及周男，5人被依妨害自由罪、傷害罪嫌送辦，檢方訊後以有串、滅證之虞提聲押禁見。

台北市一家日式料理店答姓女董座昨天下午遭擄，今天凌晨獲救。記者蔡翼謙／翻攝
台北市一家日式料理店答姓女董座昨天下午遭擄，今天凌晨獲救。記者蔡翼謙／翻攝
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台北市一家日式料理店答姓女董座昨天下午遭擄，今天凌晨獲救。記者蔡翼謙／翻攝
台北市一家日式料理店答姓女董座昨天下午遭擄，今天凌晨獲救。記者蔡翼謙／翻攝
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債務黑道
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