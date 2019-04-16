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設科技公司為幌子 刑事局破獲網路簽賭集團

2019-04-16 16:22中央社 台北16日電

刑事局今天宣布破獲網路簽賭集團，並循線逮捕集團金主42歲王姓男子，警方查出，王男涉嫌以設置多家科技公司為號召，實則經營網路簽賭集團，並涉及去年的選舉賭盤。

刑事局召開「偵破假科技公司經營簽賭網站」記者會，偵九大隊副大隊長鄢志豪指出，去年11月查緝選舉賭盤專案時，循線溯源得知「36588」系列與「i88線上娛樂」等簽賭網站幕後金主、經營者及營運據點。

刑事局查出，沒前科的王男找蕭姓友人，用人頭創立多家科技公司，並大舉招募工程師、美術、客服人員等，還把地點藏在台中市各商業辦公大樓內，也利用網路跳板進行管理，實則設置簽賭網站及招募賭客。

刑事局指出，嫌犯把伺服器主機架設在香港、菲律賓等地，規避查緝，再向台灣、中國大陸、東南亞等地的民眾招募簽賭，依網站資料庫簽賭資金明細，每月賭資達新台幣數億元。

刑事局組專案小組查緝，日前見時機成熟，前往台中市等15處據點搜索，逮捕王姓主嫌等43人，查扣伺服器10台、電腦主機、手機及查扣現金289萬餘元等證物。警訊後依賭博罪把王男等人移送台中地檢署偵辦，並持續擴大追查其他共犯。

刑事局指出，多次接獲民眾陳情檢舉，因家人沉迷賭博導致家庭離散，將持續強力掃蕩網路簽賭犯罪，呼籲民眾及相關網路營運業者勿心存僥倖，以身試法。

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