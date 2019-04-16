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超有制度！賭博網站辦徵才考試 數學系畢業生精算賠率

2019-04-16 15:51聯合報 記者李奕昕╱即時報導

王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站系列，採制度化專業管理，吸收大學數學系畢業生精算賠率，透過人力銀行網站招募員工，應徵客服人員必須熟讀講義，通過考試才能上班，刑事局搜索4個據點查獲王等43人，初估累積下注金額超過30億元。

警方調查，王姓男子（42歲）承租台中市4處商辦大樓辦公室，以合法科技及資訊公司掩護，實際經營「36588」及「i88線上娛樂」賭博網站系列，提供拉霸、輪盤、百家樂、六合彩、運動賽事等各類博弈遊戲，吸引台灣、大陸及東南亞賭客。

警方說，賭博網站頗有制度，吸收台中市某大學數學系畢業的蔡姓女子（29歲），專責計算賠率，求穩賺不賠，還在人力銀行網站徵才，招募客服、工程師、美術設計員工，發送講義舉辦入行考試，應徵客服要作答投注、水錢、遊戲等填充及問答題，滿60分獲錄取，每月底薪加績效獎金約4萬元。

刑事局偵九大隊第二隊去年11月執行查緝選舉賭盤專案，掌握這兩個賭博網站系列，本月11日搜索，逮捕王等43人，犯嫌多坦承經營賭博，被依賭博罪嫌移送法辦，檢方令王及兩名幹部30萬元交保，其餘40人5萬元交保。

據調查，王將伺服器主機架設菲律賓及香港，旗下開設31個賭博網站，以網路跳板操作逃避查緝，透過層層組頭拉賭客，替熟客預先儲值，或由賭客以第三方支付匯款。

警方在網路雲端發現帳冊，查出賭博網站開張約3、4年，從辦公室搜出現金台幣289萬元、人民幣10萬元（約台幣45萬元），查扣大批伺服器、電腦主機及手機。

王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站系列，透過人力銀行網站招募員工，應徵客服人員必須熟讀...
王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站系列，透過人力銀行網站招募員工，應徵客服人員必須熟讀講義，通過考試才能上班。記者李奕昕／攝影
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王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站系列，透過人力銀行網站招募員工，應徵客服人員必須熟讀...
王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站系列，透過人力銀行網站招募員工，應徵客服人員必須熟讀講義，通過考試才能上班。記者李奕昕／翻攝
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王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站系列，透過人力銀行網站招募員工，應徵客服人員必須熟讀...
王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站系列，透過人力銀行網站招募員工，應徵客服人員必須熟讀講義，通過考試才能上班。記者李奕昕／攝影
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王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站系列，透過人力銀行網站招募員工，應徵客服人員必須熟讀講義，通過考試才能上班。記者李奕昕／翻攝
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王姓男子涉嫌經營兩個賭博網站系列，透過人力銀行網站招募員工，應徵客服人員必須熟讀講義，通過考試才能上班。記者李奕昕／翻攝
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賭博台中市
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