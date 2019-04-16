「是我的出去被車撞」男子媽祖廟發誓 員警開導才坦承

2019-04-16 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市新興區民生一路上的媽祖廟是巡邏治安熱點，蔣姓、孫姓、曾姓3名男子日前疑躲在廟後方公廁吸毒，被巡邏員警撞見，警方還在地上衛生紙團中發現毒品，不過蔣、孫向員警發下重誓「若是他的出去就被車撞死」，經員警開導後，蔣才坦承毒品是他所有。

新興警分局五福派出所員警前天凌晨零時許，執行巡邏勤務行經鼓壽宮媽祖廟時，員警見到蔣男（47歲）、孫男（49歲）、曾男（56歲）在公廁前低頭交談，3人見到警方後隨即加快腳步離開，員警見狀快步上前將3人攔下。

在盤查過程中，蔣男、孫男2人不斷向警方表示有事情要趕快回家，眼尖員警發現蔣、孫二人所站立處地面上丟棄一團衛生紙團，隨即撿起地上的衛生紙團，打開後果然發現裝有一包毒品安非他命。

蔣男、孫男見員警在身旁發現毒品，激動地向攔查員警發下毒誓「若這包毒品是他的，出去給車撞死」。

員警則告知3人皆涉嫌毒品危害防制條例當場帶返所偵辦，並告誡3人，若因想脫罪而在神明面前發重誓，若是說謊定遭神明處罰。