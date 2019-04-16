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影／賓士男被臨檢到毒品 發狂嗆警：快辦不要浪費時間

2019-04-16 12:31聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市劉姓男子13日晚間駕駛一輛白色賓士車，行經第三警分局設置臨檢站時，突然在距離臨檢站不遠處停車，馬上被值勤警員發現，前往盤查，劉一搖下車窗，車內就飄出濃濃毒品氣味，面對員警質疑，劉強辯不知情，但馬上被眼尖的員警打臉，因為車內有1支裝有K他命的吸管，掉落駕駛座下方的腳踏墊上，面對人贓俱獲，劉才承認持毒，但還狂言嗆警「都是內行人，快點辦一辦，不要浪費時間」，全案警詢後依毒品罪嫌函送。

台中市第三警分局健康派出所所長陳舜堯、巡佐董至宏、警員張龍泰，13日晚間9時許在東區精武車站路檢，一輛由劉姓男子（30歲，毒品前科）的白色賓士，在距離臨檢站不遠處路邊停車，警方察覺有異，認為劉意圖規避檢查，警方向前攔停盤查。

警方靠近就發現劉車飄散出疑似吸食K他命香菸的異味，警方質問劉為何有「K味」，劉一度裝傻否認吸食毒品，但下一秒就被眼尖的員警發現，駕駛座下方的腳踏墊，有1支裝有K他命毒品的吸管，劉見事證確鑿，坦承施用毒品。

但警方詢問劉時，劉辯稱，自己第4次因吸食K他命遭警方查獲，還態度狂妄的嗆警「大家都是內行人，快點辦一辦，不要浪費時間」，對於面臨的罰責不覺痛癢，讓承辦員警不禁搖頭，全案偵詢後依違反《毒品危害防制條例》罪嫌函辦。

台中市駕駛賓士車的劉姓男子吸毒、藏毒，13日被警方查獲，他竟嗆警趕快辦一辦，囂張...
台中市駕駛賓士車的劉姓男子吸毒、藏毒，13日被警方查獲，他竟嗆警趕快辦一辦，囂張態度讓警方傻眼。記者陳宏睿／翻攝
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台中市駕駛賓士車的劉姓男子吸毒、藏毒，13日被警方查獲，他竟嗆警趕快辦一辦，囂張...
台中市駕駛賓士車的劉姓男子吸毒、藏毒，13日被警方查獲，他竟嗆警趕快辦一辦，囂張態度讓警方傻眼。記者陳宏睿／翻攝
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毒品臨檢吸管
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