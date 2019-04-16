北市擄人驚魂！ 被逼戴黑色頭套 還被丟到後車廂⋯

2019-04-16 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市中山區知名日式料理店答姓董娘，昨天下午在自家店門口遭3名男子強押上車，警方調查為價值超過4億的債務糾紛喬不攏，才讓徐男等人犯下擄人犯行，昨天深夜徐男使用答女手機撥給答女友人，要求出面處理債務，警方剛好在旁，當下告知已經鎖定徐男行蹤，徐男自知逃不掉，今天凌晨帶著答女投案。

答女獲救時告訴警方，昨天下午2時許從餐廳門口出來，就遭到3名陌生男子用辣椒水攻擊，強擄上車，雙方交談後，才知道對方是為前大慶證券董座莊隆慶跳票21億的債務糾紛而來，徐男為討回49張股票、價值超過4億的債務，逼自己戴上黑色頭套，期間還換了3部車，甚至一度被丟到後車廂。

警方調查，答女確實答應徐男幫忙協調債務，但經手後才知債務關係人太多，過於複雜無法處理，於是躲避徐男不見面，昨天被徐男擄上車後，一行人開往新北市新店北新路山區、台北市萬華區等處繞行，途中換了3部車，都是徐男友人提供的車輛，過程中答女並未遭侵犯，只是一直被逼著聯絡債務關係人。