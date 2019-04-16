成立七哥翻身俱樂部 再推出印尼BSD CITY投資吸金

2019-04-16 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民陳文宏在臉書成立「七哥翻身俱樂部」，不定期在全省舉辦免費房地產教學課程，再成立東協世界通股份有限公司，推出「印尼BSD CITY土地投資案」，每投資30萬按季領取2萬租金，5年期滿可再回領回30萬，涉嫌向9名投資人吸金420萬，台中地檢署今天依違反銀行法將他起訴。

陳文宏的辯護律師具狀以他已將投資款返還被害人，並無任何犯罪所得、及實際被害人，但檢察官認定陳文宏未經主管機關許可對外吸收資金時，被害人所投資的本金即屬陳的犯罪所得，違反銀行法吸金的規定。

起訴書指出，陳文宏（41歲）於103年間，在臉書成立「七哥翻身俱樂部」，不定期在全省舉辦免費房地產教學課程，再以加入俱樂部即可參加更多教育訓練課程，招攬不特定人加入俱樂部。

陳再於105年12月14日成立東協世界通股份有限公司，擔任負責人，未經主管機關許可經營銀行業務，於106年初，以東協公司名義推出「印尼BSD CITY土地投資案」，邀請七哥翻身俱樂部會員、及其家屬、朋友，在北、中、南舉辦的教育訓練課程，招攬印尼土地投資。

陳宣稱每投資30萬元，可選擇按季領取2萬元租金，換算年利率為26.67%，5年期滿可再領回30萬元；或5年期滿1次領回76萬元，換算年利率為30.67%，且投資1年後可獲價值10萬元的東協公司股票1張。

106年5月至7月間，陳文宏辦理印尼出國考察團，邀請投資人赴印尼參觀，並由不知情的黃姓華僑擔任導遊，帶團至雅加達、BSD及預計投資的土地進行導覽，加入投資者可免費至印尼考察。