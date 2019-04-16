親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

警察壓制害暴斃？法醫解剖發現是吸毒過量致死

2019-04-16 09:45聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園劉姓男子去年9月3日到醫院探視母親後，因情緒失控在櫃台大鬧，林姓、黃姓員警獲報與另3名醫院保全合力壓制劉，並綁上束帶命他趴臥在地，未料劉突然臉色發青暴斃，劉母控訴員警、警衛5人過失致死；但法醫解剖發現，劉是濫用安非他命致死並無致命外傷，偵結予以5人不起訴。

劉母控訴，當天12點多兒子探望完後在護理站和醫院人員起衝突，轄區派出所林姓、黃姓員警到場，與醫院羅姓、董姓及扶姓保全，將他合力壓制在地，用約束帶把手綁在欄杆上，在命他轉為趴臥姿勢，不久後劉臉色紫青、昏迷不醒，急救後仍宣告不治，認為5人涉犯過失致死罪嫌。

林員辯稱，自己用雙手壓制他左腳，其他人則協助壓住雙手，當時劉呈現仰躺姿勢，但後來又掙脫轉為臉朝下，直到救護人員趕到發現他沒有意識，翻過來時就發現臉色發青，而其他人說法也類似不遠。

法醫解剖發現，劉生前因為濫用安非他命導致中毒失去意識，因併發肺炎最後敗血性休克呼吸衰竭死亡，另沒有致命外傷；檢方調閱監視器，見5人將劉壓制期間，僅有1分多鐘是臉部朝下，其他時刻都是仰躺、側趴姿式。

另外，5人也沒有長時間壓制劉身體致命部位如胸腔、呼吸器官等，也沒有朝他刻意攻擊，難認有疏於注意被害人身體、延誤就醫致死的過失，偵結予以5人不起訴。

檢方予以警員、保全等5人不起訴。記者曾健祐／攝影
檢方予以警員、保全等5人不起訴。記者曾健祐／攝影
分享

保全器官台大
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

父拿菜刀追砍醉兒 因他發酒瘋惹毛父親

2019-04-16 09:35

4男女開房歡唱全待浴室 警入內才發現真相是毒趴

2019-04-15 22:14

辯國外准營養食品含大麻 高檢署：台灣就是不行

2019-04-15 18:00

警專學員受測變植物人 家長：中隊長遺棄我兒

2019-04-15 17:30

影／舞廳大膽臉書直播外籍女玩樂 移民署掃蕩

2019-04-15 13:51

休旅車失控飛上半空影片曝光 衝撞人行道一人性命垂危

2019-04-15 10:41

好心勸阻友人持槍報復 沒想到自己竟成為被害人

2019-04-15 10:22

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

休旅車失控飛上半空影片曝光 衝撞人行道一人性命垂危

2019-04-15 10:41

不孕症名醫疑小跑步闖紅燈 慘遭外送騎士撞擊身亡

2019-04-15 19:05

酒駕重罰對他無效 6次酒駕2次撞死人照樣再酒駕

2019-04-15 16:32

不孕症名中醫陳俊明車禍過世 中醫界同表惋惜

2019-04-15 19:17

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

「台灣醫生很棒不要怕」 日客遊九份昏厥爆血警安撫友人

2019-04-15 15:11

找零被丟桌上 工人PO手掌照怨：沒有我哪來的電可以用

2019-04-15 13:22

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

外遇鹹濕性愛影片曝光 女嬌喊「哥哥求饒」成鐵證

2019-04-15 11:32

普悠瑪又出事！瑞芳平交道與小客車撞擊 南北雙向暫停

2019-04-15 22:53

洗插秧機遭嫌「又髒又臭」 農夫高EQ回應受網友推崇

2019-04-15 19:47

VOLVO休旅車飛到半空加速撞擊 駕駛身亡疑心臟病發釀禍

2019-04-15 14:25

壓嬰不只1人 托嬰中心勒令停業1年

2019-04-16 00:27

2已婚女失蹤近2個月 尋獲時已成腐黑女屍

2019-04-15 22:23

普悠瑪瑞芳撞車 小客車駕駛：車故障停平交道

2019-04-15 22:57

老婦繞了半個台灣迷途400里到台東 只為找她

2019-04-15 14:47

新式制服換穿在即 平鎮警壓力測試「沒問題」！

2019-04-15 12:46

他約女網友做「那檔事」 嘿咻爽完就挨告了

2019-04-15 10:50

買蛋捲冰淇淋2次大小不一 高嘉瑜要「麥當勞踹共」

2019-04-15 13:32

日文翻譯變警眷 警察之友會管理員谷百合化解官警鴻溝

2019-04-15 14:06

2女疑似車內燒炭陳屍2月 警方偵辦中

2019-04-15 14:33

警專學員受測變植物人 家長：中隊長遺棄我兒

2019-04-15 17:30

休旅車飛1層樓高撞爆！駕駛不治

2019-04-16 00:01

警察新制服全面換裝倒數員警期待又怕受傷害

2019-04-15 13:49

國道未保持46公尺車距挨罰 他告贏撤3千罰鍰

2019-04-15 16:12

再三天出獄 花蓮前縣長傅崐萁今獄中被檢調借訊

2019-04-15 20:34

國三生從學校4樓墜落頭破血流 仍在加護病房急救

2019-04-15 14:57

4男女開房歡唱全待浴室 警入內才發現真相是毒趴

2019-04-15 22:14

這輛車一停2個月 仔細一看…裡頭2黑屍

2019-04-16 00:01

18日將出獄 傅崐萁突遭檢調借訊約談

2019-04-15 18:48

男童不明原因17樓跌落2樓遮雨棚 送高醫急救

2019-04-15 21:18

台中大媽又中「美國老公」情網 警一句話狠狠打醒她

2019-04-15 14:35

水泥預拌車國一大翻覆 網友目擊驚險冒煙狀

2019-04-15 16:40

惡意讓孕婦喝下洗碗精 嫌犯聲稱只是故意洗不乾淨

2019-04-15 21:45

23周孕婦的水壺被加洗碗精 疑父親女友惡意添加

2019-04-15 20:59

假交易詐貸1.8億 檢調搜索普曜國際

2019-04-15 19:14

影／舞廳大膽臉書直播外籍女玩樂 移民署掃蕩

2019-04-15 13:51

醫美診所傳糾紛 股東帶7人談判不成致衝突遭警帶回

2019-04-15 21:02

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

托嬰中心男嬰遭悶死 北市重罰30萬勒令停業1年

2019-04-15 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top