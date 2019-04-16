警察壓制害暴斃？法醫解剖發現是吸毒過量致死

2019-04-16 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園劉姓男子去年9月3日到醫院探視母親後，因情緒失控在櫃台大鬧，林姓、黃姓員警獲報與另3名醫院保全合力壓制劉，並綁上束帶命他趴臥在地，未料劉突然臉色發青暴斃，劉母控訴員警、警衛5人過失致死；但法醫解剖發現，劉是濫用安非他命致死並無致命外傷，偵結予以5人不起訴。

劉母控訴，當天12點多兒子探望完後在護理站和醫院人員起衝突，轄區派出所林姓、黃姓員警到場，與醫院羅姓、董姓及扶姓保全，將他合力壓制在地，用約束帶把手綁在欄杆上，在命他轉為趴臥姿勢，不久後劉臉色紫青、昏迷不醒，急救後仍宣告不治，認為5人涉犯過失致死罪嫌。

林員辯稱，自己用雙手壓制他左腳，其他人則協助壓住雙手，當時劉呈現仰躺姿勢，但後來又掙脫轉為臉朝下，直到救護人員趕到發現他沒有意識，翻過來時就發現臉色發青，而其他人說法也類似不遠。

法醫解剖發現，劉生前因為濫用安非他命導致中毒失去意識，因併發肺炎最後敗血性休克呼吸衰竭死亡，另沒有致命外傷；檢方調閱監視器，見5人將劉壓制期間，僅有1分多鐘是臉部朝下，其他時刻都是仰躺、側趴姿式。