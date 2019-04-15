4男女開房歡唱全待浴室 警入內才發現真相是毒趴

2019-04-15 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄岡山警分局前天擴臨掃毒，進入梓官區一間複合式KTV的房間沒見到人，卻聞到濃濃燃燒塑膠味，發現2男、2女涉於浴室拉K，4人見警方先辯稱抽菸，不過當場遭查獲魔鬼毒咖啡包及K他命1小包，4人才承認吸毒，警方也確認毒咖啡包呈安非他命陽性，全案依違反毒品防制條例送辦。

赤崁派出所所長黃文祺表示，分局聯合警力執行擴大臨檢轄區複合式KTV進行掃毒行動，前天凌晨12點多，在梓官區港九街一家KTV的3樓KTV包廂房間，一開門，員警就聞到疑似燃燒塑膠的味道，發現林姓男子（19歲）、蔡姓男子（21歲）、張女（21歲）、歐女（21歲）等4人躲在浴室，並供稱正在吸菸。

不過起疑的警方進入浴室內，當場發現魔鬼毒咖啡1包（10.26公克）、K他命1小包（0.42公克），4名男女才承認吸毒，林姓男子也認毒品是他所有。