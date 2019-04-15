4男女開房歡唱全待浴室 警入內才發現真相是毒趴
高雄岡山警分局前天擴臨掃毒，進入梓官區一間複合式KTV的房間沒見到人，卻聞到濃濃燃燒塑膠味，發現2男、2女涉於浴室拉K，4人見警方先辯稱抽菸，不過當場遭查獲魔鬼毒咖啡包及K他命1小包，4人才承認吸毒，警方也確認毒咖啡包呈安非他命陽性，全案依違反毒品防制條例送辦。
赤崁派出所所長黃文祺表示，分局聯合警力執行擴大臨檢轄區複合式KTV進行掃毒行動，前天凌晨12點多，在梓官區港九街一家KTV的3樓KTV包廂房間，一開門，員警就聞到疑似燃燒塑膠的味道，發現林姓男子（19歲）、蔡姓男子（21歲）、張女（21歲）、歐女（21歲）等4人躲在浴室，並供稱正在吸菸。
不過起疑的警方進入浴室內，當場發現魔鬼毒咖啡1包（10.26公克）、K他命1小包（0.42公克），4名男女才承認吸毒，林姓男子也認毒品是他所有。
警方調查，林姓男子等4人皆無相關刑事前科，從事服務業，林告訴警方彼此都是透過網路聊天認識僅約半年，當天因心情不好，他約其他3人一同歡唱開毒趴，沒想到進房間不到30分鐘就遭查獲；警方製作筆錄後，將林依犯持有、吸食毒品，另蔡姓男子、張女及歐女依吸食毒品送辦，並將深入向上溯源。
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