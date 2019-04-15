辯國外准營養食品含大麻 高檢署：台灣就是不行

2019-04-15 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台灣高等檢察署公布今年第一次國內毒品情勢分析，主任檢察官何明楨表示，在政府強力掃蕩之下，第二級毒品安非他命的黑市價格去年是80至100萬元，今年年初已漲到180至200萬，以往查獲的走私數量都不大，但今年以來個案的量卻急遽增加，物以稀為貴，毒梟鋌而走險，令人憂心。檢察官王捷拓指大麻人口目前在國內是黑數，精神類與麻醉類的藥物成癮性、危害性很高，某些國家允許食品含大麻，但台灣就是「不允許」，不能以「國外可以」來抗辯。

何提醒，去年查獲了卅多間的大麻栽種場，今年至今也查獲了十幾處，但吸大麻的人數與栽種場不成比例，可能是警方採尿過去是以第一級毒品海洛因、二級的安非他命和三級的K他命為主，未驗大麻或新興毒品，行政院已允諾會撥經費協助查驗，吸毒的人莫再僥倖。

檢察官王捷拓表示，2016年全台灣查獲的毒品純質淨重為6767.1公斤，是最高峰，第三、四級毒品近幾年未增多，這三年內查獲的多是製造K他命、安非他命的原料進口為大宗，多來自境外，但弔詭的是今年前兩個月是以海洛因與K他命為大宗。目前海洛因的來源是東南亞，其他毒品多是自中國大陸與香港轉運過來，最近則挪移至東南亞地區，檢、警、憲、調、海巡、海關六大系統將全力圍堵。

要看一個國家的毒情，應從人口來看。王捷拓提醒，要觀察毒情應從「人」來看而非人次，1個毒品人口一年可能被抓1.5次，從數據還原，歷年販賣、運輸案件約6至8千，去年有8854人遭移送，最多的是第二級毒品安非他命，今年目前則有2663個販賣者，也以安毒較多。

從各級毒品施用人數來看，從2012至2018年間的平均人數約是6萬人左右，也就是「天花板」約在6萬人，檢方也請警方強力取締，清出可能的黑數。王捷拓表示，從數據來看，台灣的毒品人口就約是6萬人，但6萬人會產生少「人次」，則依取締強度不同而有落差，一般落在8至10萬人次；比較好的消息是目前台灣毒品人口沒有上升，維持在5萬8千人左右，吸食最多的仍是安非他命。

王捷拓說，2013年時「第一次」碰毒被抓者有2萬3533人，之後約落在1萬6千至1萬9千人間，今年有可能降至1萬3千人，比起往年應該有下降；但大麻可能是黑數。而K他命的吸食者因政府勸導與取締，結果約有二成三轉向施用海洛因，有一成五改用海洛因，其他的人呢？則待追蹤。

檢察官林柏宏簡介，指網路上販賣的春藥，多半都有毒品成分，甚至網購的保養品與健康食品也都含有大麻，國人莫因購買而觸藥事法、毒品危害防制條例。林指出，常見的含毒商品來源是美國、加拿大、荷蘭、德國、法國、西班牙、大陸與香港與台灣本地，產品大多寫著含「大麻籽油、麻籽油、火麻油」等名稱，不少網站不僅販售含有大麻的成分，甚至暗植有害木馬程式，可能伺機盜取個人資料，包含金融卡、信用卡等。

林柏宏舉例，網路販售的「Nutiva」宣稱是有機超級食物的營養補充劑，含有「火麻蛋白質」，但成分卻含有大麻；而一些男女用催情粉，則含有伽瑪羥基丁酸(GHB，第二級毒品)、氟硝西泮（第三級毒品）、MDMA（第二級毒品）成分。