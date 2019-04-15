警專學員受測變植物人 家長：中隊長遺棄我兒

2019-04-15 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



警察專科學校學生廖志昕參加跑步測驗昏倒，送醫撿回一命，成為植物人，廖父廖昭和認為中隊長張一平延誤叫119，控告張業務過失重傷害罪，檢方起訴；台北地院今開庭，張否認犯罪，「我沒過失」，廖父說，張有充分時間聯絡急救卻不為，不只過失，「甚至有遺棄之嫌」。

檢察官上月起訴張一平，日前在法院審查庭中，張一平提供百餘萬元的慰勞金給廖家，雙方言明若未來民事起訴達成賠償共識，可自這筆賠償金中扣抵，不過，由於植物人日後醫療花費仍多，廖家可能向警專求償，因此刑事訴訟繼續。

法院今天開庭，張一平告訴法官，事發當時看見廖志昕上氣不接下氣、眼睛放大，因醫務室在校內，所以先聯絡醫務室，一名領有救生執照的陳姓學員請求接手，2分鐘後，有幾位教官到場作AED、CPR，不過，因醫務室同仁未到，後來打電話給119，此時距廖生倒下約4分鐘，他的處置是依照學校規定和當下的判斷抉擇。

廖父說，警察是為人民伸張正義的，警務人員的宗旨就是維護人民的生命安全，張一平有3次機會可以用電話叫119，但119卻遲至8分鐘後才到達急救，已錯失黃金救治時間，張一平有AED執照卻不用，他不只是過失致重傷害罪，甚至有遺棄他兒子的嫌疑。

根據檢察官起訴書，2017年11月2日，警察專科學校期中考，廖志昕在3000公尺跑步測驗時昏迷，經2個月治療後，醫院判定他為缺氧性腦病變導致微意識症狀，中樞神經系統機能遺存極度障害，因此成為植物人。