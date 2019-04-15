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舞廳臨檢後臉書直播邀玩 警襲逮64名違法印尼人

2019-04-15 11:32中央社 桃園15日電

移民署今天宣布，警方14日破獲一起假意配合警方臨檢，再以社群臉書直播邀外籍人士玩樂的舞廳，並逮捕失聯移工56名及逾期外僑8名共64人，調查後若未涉及不法將依法驅逐出境。

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊與海巡署偵防分署桃園查緝隊日前接獲線報，位於桃園市中正路的「48街舞廳」，每逢假日就聚集數百名移工，除有失聯移工，甚至還在包廂吸毒開趴。查緝隊員日前喬裝進入勘查發現，消費顧客群多半是在台的印尼籍人士。

專勤隊副隊長范育誠受訪表示，這家舞廳會等到轄區警方臨檢結束後，再以社群臉書直播方式邀集玩樂。

移民署桃園市專勤隊、海巡署桃園查緝隊、桃園警察局大園分局及桃園分局經過嚴密規劃，14日凌晨2時許，在臨檢結束後就嚴密觀看臉書直播，等到時機成熟再結合查緝警力71名突襲舞廳，隨即控制舞池現場。

范育誠表示，現場聚集約500多名印尼籍移工，在逐一比對身分後，共查獲失聯移工56名、逾期外僑8名，其中12名男性及52名女性，64人全為印尼籍，還有人藏匿在消防箱及儲物櫃內，依舊被眼尖幹員查獲，目前暫時收容於專勤隊臨時收容所，若未涉及其他不法情事後，將依法驅逐出境。

移民署移工海巡署
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