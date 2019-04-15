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台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

好心勸阻友人持槍報復 沒想到自己竟成為被害人

2019-04-15 10:22聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民羅姓男子與梧棲區皇妃KTV林姓業者有砂石買賣債務糾紛，去年由不知情的王姓友人載羅前往KTV討債未果，便由王載羅至附近的矮樹旁，取出改造槍彈，羅見王勸阻，朝王的轎車射擊4槍，強逼王載他去皇妃KTV，朝KTV大門連續射擊6槍，台中地檢署今天依殺人未遂等罪將羅起訴。

起訴書指出，羅男於去年7、8月間，接受陳男所交付的2支改造手槍及子彈。因羅與經營皇妃KTV的林姓業者有債務糾紛，即於去年11月13日晚間，由不知情的友人王男駕車載羅，前往台中市梧棲區大仁路皇妃KTV。

羅男因數度至皇妃討債未果，便要求王男駕車搭載他自西濱橋下矮樹旁，羅下車至該處取得1個布袋，自布袋內拿出改造手槍，王見狀後對羅勸阻，羅心生不滿，持槍朝轎車的擋風玻璃射擊2槍、對副駕駛座前置物箱射擊1槍、又對駕駛座車窗射擊1槍，要求王載他去皇妃KTV。

王男迫不得已，駕車載羅去皇妃KTV，羅明知KTV正在營業中，有員工及客人30多人在店內，持槍朝KTV大門方向射擊6槍，所幸未擊中在場人員，然已致大門玻璃破裂。

羅開槍後，由王載羅離去，經被害人報警，警方於次日循線逮獲羅男，查扣2支改造手槍、及子彈13顆。

羅男與皇妃KTV林姓業者有砂石買賣債務糾紛，去年由不知情的王姓友人載羅前往KTV...
羅男與皇妃KTV林姓業者有砂石買賣債務糾紛，去年由不知情的王姓友人載羅前往KTV討債未果，便由王載羅至附近的矮樹旁，取出改造槍彈，羅見王勸阻，朝王的轎車射擊4槍，強逼王載他去皇妃KTV，朝KTV大門連續射擊6槍，台中地檢署今天依殺人未遂等罪將羅起訴。 圖／本報資料照
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