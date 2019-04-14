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「寧空屋也不出租」 專家點出台灣房市最主要問題

高雄驚傳3人押1男上車 幸好4人目標就是帶進派出所

2019-04-14 21:03聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄今晚驚傳1名男子疑遭押至派出所！李姓、蔡姓男子認為與何姓男子購買iPhone手機有問題，今晚以另名楊姓男子涉藉口買手機釣出何，3人隨即動手強押何上車，路人見狀趕緊報案，3人隨後抵達前鎮分局復興路所表明要告何涉詐欺罪嫌，但警認出是剛通報圍捕目標，轉報鳳山警方帶回偵辦。

警方初步了解，李姓（35歲）、蔡姓（35歲）稱曾向何姓男子以9000元買iPhone 7S，及7500元買iPhone 7，買回去後卻都隨即鎖機，怒質疑是遭騙，今天傍晚5點多，便由楊姓男子（34歲）向何聯繫表明也要買手機，相約於鳳山區五甲某KTV店附近面交，沒想到何姓男子騎機車一現身，楊等3人就動手押他上車載走。

當時民眾目擊雙方激烈拉扯，何姓男子強力掙脫仍被押走，急忙報案，警方也依報案訊息通報警網圍捕，不過楊姓男子等人不久後出現在前鎮分局復興路所，3個人表明要告何姓男子詐欺，警方認出身分後，先通報案發地鳳山分局警方前來處理。

警方在楊等3人的汽車內搜出信號彈、球桿等物品，雖然楊、李及蔡都改稱沒要提告詐欺罪嫌，但3人行為涉及妨害自由，屬公訴罪，警方將依法送辦，並釐清押人的真正動機。

警方搜出疑似信號彈等物。記者林伯驊／翻攝
警方搜出疑似信號彈等物。記者林伯驊／翻攝
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楊姓男子（左）等人被警方依妨害自由罪嫌送辦。記者林伯驊／翻攝
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詐欺KTV

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