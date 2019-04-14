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手機滑到掛？ 七年級工人躺椅上暴斃嚇壞同事

2019-04-14 15:36聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

越南籍阮姓工人在台中市潭子區工作，未料昨天被同事發現在躺椅上暴斃，客死異鄉。 示...
越南籍阮姓工人在台中市潭子區工作，未料昨天被同事發現在躺椅上暴斃，客死異鄉。 示意圖／路透
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越南籍的阮姓工人在台中市潭子區某公司工作，他昨天中午用餐結束後，被同事看到坐在躺椅上滑手機，同事不以為意，但休息時間結束後，同事見阮還沒起身，因此過去叫醒他，未料驚見阮已臉色發白，無呼吸心跳，嚇得同事趕緊通報警消到場，但阮經送醫後仍宣告不治，院方研判疑為疾病引發心臟暫停，全案今報請檢察官相驗，但因阮妻仍在越南，是第一順位繼承人，因此檢方指示等到阮妻抵台再開出死亡證明。

台中市豐原警分局潭子所調查，越南籍阮姓工人（38歲）在潭子區民族路一段某公司上班，昨天中午12時許用完午餐後，阮在公司休息區域的躺椅滑手機，有同事看到也沒過去打擾他，但因下午1時午休結束，有同事看到阮還沒起身，以為阮滑手機滑到睡著了，因此上前欲將阮叫醒，發現阮無反應，無呼吸及脈搏，立即通報119，依119指示CPR救護。

警消獲報到場後，緊急將阮送醫急救，仍宣告不治，死者身體無外傷，現場也無外力破壞打鬥痕跡，經醫師初步診斷，疑是因糖尿病、高血鉀症引發心臟暫停，而阮在台灣的哥哥也向檢警證實，阮有相關病史。

全案今報請檢察官、法醫相驗，檢方認為阮妻是第一順位繼承人，有必要等阮妻抵台後再行開立死亡證明書，因此今天尚未開出死因。

越南檢察官台中市手機

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