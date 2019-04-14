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為鼓勵警員兒子 50歲小隊長以身作則考上警佐班

2019-04-14 14:24聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市刑警大隊50歲小隊長邱黃惠山，曾兩度榮獲全國模範警察，為鼓勵在台北市警察局當警員兒子考試，自己以身作則，順利考上警大警佐班，今天在台南警界傳為美談。

台南市刑大今年有3人考上警大警佐班，分別是小隊長邱黃惠山、偵查佐李明益和鄭東澤，其中又以邱黃惠山最受矚目，原因他報考警佐班，是為鼓勵同樣當警察的兒子讀書。

「我經常勸兒子多利用時間讀書，考試才有機會陞遷，兒子反問我那你來考看看?」邱黃惠山說，為了起帶頭作用，他真的報考警佐班，最後順利考上，考給兒子看。

從警29年來，邱黃惠山當刑警26年，破獲重大刑案無計其數，分別於2004年、2017年獲警政署評選為全國模範警察。他謙虛地說，比他優秀的警察還很多，只是盡本分做好警察工作。

「偵辦刑案一定要追根究底，尤其是追捕通緝犯要！」邱黃惠山偵破多起社會矚目重大刑案，包括台南知名碳烤店老闆遭妨害自由案、緝捕張錫銘同夥涉殺人通緝要犯郭文勝到案等。

邱黃惠山說，「當警察打擊犯罪，需要耐心與專業。」努力辦案有了績效，自然會有成就感，這也是一種使命感，當警察就是要維護治安，避免無辜人受害，這也是他鼓勵兒子做個好警察，希望把伸張正義的精神傳承下去。

台南市刑警大隊50歲小隊長邱黃惠山，為鼓勵在台北市警察局當警員兒子考試，自己以身...
台南市刑警大隊50歲小隊長邱黃惠山，為鼓勵在台北市警察局當警員兒子考試，自己以身作則，順利考上警大警佐班。記者黃宣翰／攝影
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台南市刑大今年有3人考上警大警佐班，分別是小隊長邱黃惠山、偵查佐李明益和鄭東澤，...
台南市刑大今年有3人考上警大警佐班，分別是小隊長邱黃惠山、偵查佐李明益和鄭東澤，刑大在辦公室張貼紅榜，恭喜他們。記者黃宣翰／攝影
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