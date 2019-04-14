欠1萬元酒店酒錢 5人暗夜喬事情動怒砍傷債主

2019-04-14 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



北市內湖石潭路口昨深夜傳出砍人案件，33歲曹姓男子疑似幫朋友喬債務糾紛，昨深夜帶著4人與債主32歲陳姓男子談判，過程中一言不合，曹和同夥22歲鄭男持水果刀刺傷陳男左手掌和右大腿，警方今凌晨將涉案5人帶到案，全案依照傷害罪嫌移送法辦，並依違反社會秩序維護裁罰。

警方110昨晚23時許獲報，成功路石潭公園有人打架，但經巡查後沒人聚集，不久後，又接獲成功、石潭路口有民眾遭砍傷，送往三總醫院治療。警方迅速前往醫院，發現陳姓傷者，左手掌、右大腿受有刀傷。

陳男指稱，原本和朋友約好要吃宵夜，但曹姓男子自稱要幫一名綽號seven的男子談債務，才會相約到路口談事情，朋友則在車上等候。陳指證歷歷，當時天色昏暗，燈光很微弱，有看到對方手持棍棒，但沒看到刀子，本來想要好好說，但對方持棍棒打過來，自己就用手擋，沒想到他們竟然拿出刀子攻擊，決定要提告。