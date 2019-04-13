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台中傳逆倫悲劇！醉兒刺死母親被逮還在茫

台中逆倫悲劇 男子酒後口角持刀殺死母親

2019-04-13 22:09中央社 台中13日電

台中市太平區陳姓男子今天晚間與友人在家飲酒，他不知何故與孫姓母親發生口角，竟持水果刀將母親殺害，陳男友人見狀阻止並報案，消防局獲報將婦人送醫但仍不治，警方到場將陳男逮捕，進一步偵訊中。

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