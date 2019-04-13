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壓制街頭鬧事 南警局長強硬：人民期待警察吃定幫派

2019-04-13 20:08聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市警長黃宗仁今天在臉書粉絲頁「阿仁局長室」貼出一則「大甲格鬥賽」的影片，針對今年大甲媽遶境爆發衝突，台南「下營香」遶境時也有衝突甚至追打上國道，黃宗仁在局務會報說警察就是「正義的幫派」，面對街頭暴力、廟會鬥毆零容忍，去到現場就是要比滋事者卡大聲、拗蠻，警察不是去勸架的，要嚴正執法，大膽使用警械，影片上傳8小時已超過9萬點閱率。

黃宗仁表示，當勤指通報，有聚眾鬥毆發生，請線上同仁立即啟動快打，並強調「我們要如何保護市民？如何穩定民心呢?」處理原則是「快、鳴、集、兇、制、逮」，

快！迅速集結警力。鳴！開啟蜂鳴器及密錄器。集！集結趕赴現場。兇！強硬氣勢，態度一致，嚴正執法，我們不是在勸架！制！強勢壓制！如持續有傷害市民，制止不聽，果斷使用警棍、辣椒噴霧器。逮！通通帶回！我們決心對滋事者追究到底。

黃宗仁說，市民已無法容忍街頭暴力，「臺南不是恣意battle的地方」，南警是秩序維護者，絕對保護市民的安全。

影片中，針對街頭鬥毆、警察執法片段，加註說明，針對大甲媽遶境衝突「這那是迓媽祖，根本是大亂鬥」，「趁機廟會鬥毆鬧事」「記者被打員警被攻擊」。黃宗仁說，這是全國人民的憤怒，就在大家平常生活的街頭上，那些惡徒說打就打，「我們（警察）怎可容忍？」。

黃宗仁說，面對兩個幫派在互相打架，警察就是「正義的幫派」，到現場就是要凶，要有動作大聲，要拗蠻。影片搭配警察面對街頭鬥毆，大聲喝令「通通趴下」，警察出動快打部隊就是要快速抵達現場，「愈快愈好」，開啟警車蜂鳴器及密錄器，大聲吹哨子，到現場就是要兇、要有動作、大聲喊，要跟他們「相嚷」。大家要集中在一起 ，找一個敢 在警察面前動手的人，就直接處理這個對象。

黃宗仁說，台灣人民對警察期待是吃定這些幫派，對付這些惡徒，就是要有這種「正義參天」氣勢，強勢壓制，絕不手軟，暴徒要警察面前，膽敢打老百姓，經屢勸不聽，我們就大膽使用警械，大膽用警棍打現行犯的腿，使用辣椒噴霧器噴暴徒眼睛，如有逃跑的，也要想辦法追緝歸案。

貼文一出立即吸引網友熱烈按讚，留言「警察要硬起來」，有網友說要給一萬個讚，一億個讚，警察不比歹徒凶，難道要說很高興為您服務嗎？網友也希望檢察官和法官支持警察依法使用警械，讓員警勇於安心執法。但也有署名「基層鴿」酸說，警察到現場凶，然後被投訴態度不佳 ，接著就被要求寫報告，交辦3天回覆？

台南市警局長黃宗仁今在「阿仁局長室」臉書粉絲頁，表達警察面對街頭暴力要強硬執法，...
台南市警局長黃宗仁今在「阿仁局長室」臉書粉絲頁，表達警察面對街頭暴力要強硬執法，贏得相當多網友肯定按讚分享。圖／取自阿仁局長室
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台南市警局長黃宗仁今在「阿仁局長室」臉書粉絲頁，表達警察面對街頭暴力要強硬執法，...
台南市警局長黃宗仁今在「阿仁局長室」臉書粉絲頁，表達警察面對街頭暴力要強硬執法，贏得相當多網友肯定按讚分享。圖／取自阿仁局長室
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台南市警局長黃宗仁今在「阿仁局長室」臉書粉絲頁，表達警察面對街頭暴力要強硬執法，...
台南市警局長黃宗仁今在「阿仁局長室」臉書粉絲頁，表達警察面對街頭暴力要強硬執法，贏得相當多網友肯定按讚分享。圖／取自阿仁局長室
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台南市警局長黃宗仁今在「阿仁局長室」臉書粉絲頁，表達警察面對街頭暴力要強硬執法，...
台南市警局長黃宗仁今在「阿仁局長室」臉書粉絲頁，表達警察面對街頭暴力要強硬執法，贏得相當多網友肯定按讚分享。圖／取自阿仁局長室
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警察幫派遶境

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