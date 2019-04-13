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普悠瑪翻車董家8死家屬無助 劉承武法律協助

2019-04-13 19:26中央社 高雄13日電

台鐵普悠瑪列車去年10月在蘇澳翻覆，奪走董家8口人命，台北地檢署檢察官劉承武今天南下高雄列席一場法律諮詢服務，以犯罪被害人保護法扶助前來淚訴的無助家屬，令家屬窩心。

台鐵普悠瑪列車去年10月在北迴鐵路蘇澳鎮新馬車站翻覆，奪走董家8口人命，由於肇責尚未釐清，令家屬求償無門；劉承武下午到高雄市左營區果峰里辦公室，列席高雄市公道正義服務協會法律諮詢服務，董家長女董小羚獲悉，特別趕來求助劉承武。

董小羚一見劉承武當場哽咽說，「台鐵奪走的不只是我家8條命，而是毀掉我們家族」，台鐵口口聲聲說要補償，但一直沒告訴家屬，事故是誰犯了錯，做錯了什麼，翻車快半年了，原因還是個謎；肇責不清，求償也無門，叫家屬情何以堪。

劉承武則翻出犯罪被害人保護法，指著法條對董小羚說「這就是妳的救世主」。

劉承武說，遇到事情後，被害人往往陷入「為什麼是我」的泥沼，自怨自艾，而不知依犯罪被害人保護法或求助犯罪被害人保護協會，請求案件在偵查、審判等階段的協助，就這樣成為「輸家」。

劉承武表示，依大法官解釋令，縱然國家公務員沒有過失，也要負補償責任。「被害人保護法是可以用的」，希望每名被害人靠此走得出來，也希望犯罪被害人保護法對董家有所幫助。

台鐵列車普悠瑪

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