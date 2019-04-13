詐騙集團假投資吸金 刑事局揭騙術5態樣

2019-04-13 14:23 中央社 台北13日電



近來詐騙集團利用LINE群組偽稱投資古董、跑車，進行非法吸金騙術，刑事局提醒，民眾若遇到遊說投資高報酬率標的時應提高警覺，並留意是否為典型老鼠會等5種詐騙態樣。

刑事局今天發布新聞表示，詐騙集團鎖定民眾對賺錢、投資趨之若鶩心態，透過LINE群組遊說投資高報酬率標的行騙，提醒民眾謹慎理財並選對投資管道才是王道，且提高警覺，勿任意加入不明群組及投資案，以免成為詐騙集團眼中肥羊。

一名台中市鄭姓男子日前在同事介紹下，加入由葉姓業務所成立投資古董、鑽石及酒類的LINE群組，他花費3個月時間觀察群組內的投資方式和獲利情形後，才下場投資，除在群組留言加入投資外，也立即臨櫃匯款新台幣5萬元至葉姓業務指定帳戶。

同時，鄭男也簽定合約說明書，明定投資標的物、金額及每月10日給付月利息3%，合約代表人為陳姓男子。

鄭男隨後不斷將本金及利息轉單持續投資古董、鑽石及酒類，共計投資23份，單份投資金額約5萬至6萬元，共匯款9次、80餘萬元給葉姓業務。

未料鄭男後來在網路上看到網友討論詐騙投資古董、跑車等非法吸金術後，才驚覺自己可能遭到詐騙，扣除對方轉帳回饋金額，總共損失60多萬元。

另一名張姓男子也是在許姓及賴姓業務招攬下加入投資古董、珠寶、玉石及超跑的LINE群組，業務在群組內向大家保證所有投資一定保本保息，且還有高投資報酬，誘使大家投資，投資案負責人同樣也是陳男，張男隨後投資40案、每案約5萬元，且均未回本，共計遭詐騙200萬元。

刑事局提醒，類似詐騙手法層出不窮，民眾可留意詐騙投資有5項特徵，分別為「號稱高報酬率，低風險、穩定獲利」「強調保本保息，只需出錢不需出力」「典型金字塔、老鼠會態樣，欠缺銷售等商業營運模式」「急於成交投資」「高人頭傭金，短公司成立年限」等，以免辛苦血汗錢有去無回。