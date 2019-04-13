萬芳醫院一醫師治療涉詐欺 100萬交保

2019-04-13 12:59 中央社 台北13日電



檢調獲報，台北市萬芳醫院一名吳姓醫師疑向病患詐取自費治療費用，北檢昨天發動搜索約談，經漏夜複訊，今晨諭令吳醫100萬元交保、限制出境。

檢調接獲檢舉，指萬芳醫院一名吳姓醫師向病患建議金額高達新台幣20多萬元的自費放射性治療，但實際治療費用卻遠低於此，涉嫌詐欺。

檢調查出，目前有3名已知受害病患，是否有其他被害人，仍須進一步調查。

檢調發現，吳姓醫師將自費項目向健保署申請補助，疑有違法。

台北地檢署昨天指揮調查局北部地區機動工作站兵分4路，搜索吳姓醫師辦公室等地，並約談吳姓醫師及6名證人到案。全案朝詐欺罪偵辦。