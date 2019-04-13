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影／竹市警深夜霹靂掃蕩 出動緝毒犬地毯式清查

2019-04-13 00:21聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市警局今晚起動員近百名警力，由局長鄧學鑫率隊針對KTV、酒店等易滋事場所進行霹靂威力掃蕩，並出動緝毒犬地毯式清查，鄧學鑫強調，毒品對社會危害甚大，尤其青少年容易受誘惑，且最近各地聚眾暴力案件頻傳，因此選在周末夜全面掃毒、防制聚眾鬥毆的暴力案件發生。

行政院長蘇貞昌下達拚治安的政策，新上任的鄧學鑫貫徹執行，利用周五晚間規畫大規模的掃蕩，並由財政部關務署支援3隻緝毒犬，晚間9點在市警局勤教後，10時起大批警力先後到市區兩家KTV臨檢、清查，周邊道路也設點攔查經過的車輛。

員警分組逐一盤查每個包廂的民眾，核對身分後，都請出包廂外，由緝毒犬針對每個可能藏毒的角落地地毯式清查，甚至嗅聞民眾身上有無異狀，民眾都相當配合，也對緝毒犬執行任務感到好奇。

鄧學鑫也向店家宣導加強自主安全管理，約制內部不得有販毒、槍擊或鬥毆情事，外部不准有圍事、酒客尋仇打架滋事，發現治安狀況立即通報警方，他也宣示警方對暴力聚眾鬥毆，引起社不安絕對零容忍，一旦發生聚眾鬥毆，警方會在最快的時間優勢警力處理，逮捕、徹查涉案人，釐清鬥毆動機及背後是否有特定人教唆及主使，持續蒐集不法事證加以檢肅。

新竹市警局動員近百名警力對KTV、酒店霹靂掃蕩，並出動緝毒犬地毯式清查。記者黃瑞...
新竹市警局動員近百名警力對KTV、酒店霹靂掃蕩，並出動緝毒犬地毯式清查。記者黃瑞典／攝影
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新竹市警局動員近百名警力對KTV、酒店霹靂掃蕩，並出動緝毒犬地毯式清查。記者黃瑞...
新竹市警局動員近百名警力對KTV、酒店霹靂掃蕩，並出動緝毒犬地毯式清查。記者黃瑞典／攝影
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KTV行政院新竹

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