影／竹市警深夜霹靂掃蕩 出動緝毒犬地毯式清查

2019-04-13 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市警局今晚起動員近百名警力，由局長鄧學鑫率隊針對KTV、酒店等易滋事場所進行霹靂威力掃蕩，並出動緝毒犬地毯式清查，鄧學鑫強調，毒品對社會危害甚大，尤其青少年容易受誘惑，且最近各地聚眾暴力案件頻傳，因此選在周末夜全面掃毒、防制聚眾鬥毆的暴力案件發生。

行政院長蘇貞昌下達拚治安的政策，新上任的鄧學鑫貫徹執行，利用周五晚間規畫大規模的掃蕩，並由財政部關務署支援3隻緝毒犬，晚間9點在市警局勤教後，10時起大批警力先後到市區兩家KTV臨檢、清查，周邊道路也設點攔查經過的車輛。

員警分組逐一盤查每個包廂的民眾，核對身分後，都請出包廂外，由緝毒犬針對每個可能藏毒的角落地地毯式清查，甚至嗅聞民眾身上有無異狀，民眾都相當配合，也對緝毒犬執行任務感到好奇。