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涉詐高額手術費 腫瘤名醫遭搜索

2019-04-12 23:40聯合報 記者張宏業／台北報導

台北萬芳醫院腫瘤名醫涉嫌詐騙癌症病患使用費用較高的自費儀器。圖／聯合報系資料照片
台北萬芳醫院腫瘤名醫涉嫌詐騙癌症病患使用費用較高的自費儀器。圖／聯合報系資料照片
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台北萬芳醫院放射腫瘤科吳姓主任醫師遭指控勾結生醫業者，以低價「螺旋刀」進行手術，卻向病患收取詐騙高額的「弧旋刀」自費放射手術療程手術費用，檢調昨兵分四路搜索萬芳醫院、生醫業者等處所，約談吳等七人到案，深夜移送台北地檢署複訊。

調查局北機站接獲檢舉，指控吳涉嫌向三名癌症病患詐騙高額手術費用，此外，他明知健保署規定全額自費手術不得請款，卻偽造不實單據詐領款項，一併偵辦調查；至於廠商是否有配合吳詐領款項？北機站為釐清吳是否與廠商勾串配合拆帳，昨天除發動偵辦外，並以證人身分約談兩家業者釐清。

吳是腫瘤名醫，曾多次上醫療節目受訪，談論目前臨床癌症治療的主流種類，被業界視為該領域權威，昨天涉詐騙重症病患遭搜索，震撼醫界。

據調查，吳姓醫師在二○一二年間，連續向三名癌症擴散病患推薦使用「弧旋刀」自費放射手術療程，費用需要廿五萬元，但抑制癌細胞擴散的療效，比起價格僅五萬元的「螺旋刀」有用，癌症病患為求保命，且相信吳的權威，同意全額自費手術，沒想到受騙上當；至於價差的六十萬元，是遭吳侵吞？還是與廠商拆帳？是偵查重點。

據了解，三名癌症病患已有兩人過世，目前僅剩一人存活，存活率高低與吳施作的刀款是否有關，不得而知。

據指出，吳所稱的「弧旋刀」及「螺旋刀」，兩種刀款均由全台最大腫瘤設備代理商的生醫業者提供，該業者在醫界名氣不小，靠著與近廿家醫院合建腫瘤醫療中心，搶攻市場，坐上台灣癌症放射治療設備龍頭地位，吸引很多重量級人士投資。

一九八九年萬芳醫院想成立腫瘤醫療中心，但缺乏資金，後來由該生醫業者出資建造，並負責延攬醫療團隊，且腫瘤醫療中心的醫師、護士薪水全由該業者提供，雙方關係密切。

手術癌症腫瘤

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