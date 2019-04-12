假冒公安詐騙千萬 刑事局攻堅逮7嫌

2019-04-12 17:18 中央社 台北12日電



以25歲蕭男為主的詐騙集團，假冒公安向中國大陸民眾行騙，不到3個月即得手逾新台幣千萬元。刑事局出動除暴特勤隊等到苗栗詐騙機房攻堅，逮獲蕭嫌等7人後全數羈押禁見。

內政部警政署刑事警察局今天召開「成功破獲假公安詐騙機房」記者會，偵查第九大隊副大隊長鄢志豪表示，以蕭姓男子為首的詐騙集團，透過吸收自身友人後共同成立詐騙機房，並在苗栗市承租高級套房作為詐騙機房，以假冒公安方式向中國大陸民眾行騙，牟取不法暴利。

經報請苗栗地檢署指揮偵辦，並與台中市警察局豐原分局、台北市警察局中山分局共組專案小組，經長期蒐證、跟監及埋伏後，鎖定機房處所及詐騙集團成員身分。

專案小組見時機成熟，於10日出動包括刑事局除暴特勤隊成員在內等40名警力，到苗栗縣苗栗市的詐騙機房藏匿點進行攻堅，破門而入後便迅速衝入各個房間壓制詐騙集團成員及控制現場。

警方進行搜索時，還即時發現有1支詐騙用工作手機正與中國大陸1名被害女教師通話中，警方及時告知對方，並成功阻詐人民幣10萬元（約新台幣45萬元）。

另外，詐騙集團成員當時為湮滅相關詐騙犯罪事證，在警方攻堅之際還將多支手機、筆電外接硬碟等贓證物，從位於建物5樓的詐騙機房窗戶往外丟棄，但掉落至周遭鐵皮屋頂上。

警方隨後協請當地消防隊出動雲梯車至屋頂拿取，通力合作順利完整保留詐騙贓證物。

現場除逮獲蕭男等7嫌，同時還查扣電腦6台、撥打詐騙電話用手機12支、詐騙話術及教戰手冊、電話詐騙成果績效表及監視器1組等不法贓證物。

警方指出，相關犯嫌為祈求詐騙業績長紅，還拿雞腿便當祭拜地基主。

經查，此詐騙機房從今年2月起開始運作，詐騙金額逾新台幣千萬元，初估受害者至少20人，且詐騙集團成員雖無前科，但數人均有多次出入歐洲紀錄。全案經警訊後移送苗栗地檢署偵辦，7嫌全數羈押禁見，且將持續擴大清查。