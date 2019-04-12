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治安零容忍 新北安居三箭強力稽查特定營業場所

2019-04-12 17:06聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市政府今年3月20日起執行為期1個月的「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」行動專案，為打造市民安居樂業的無毒環境，新北市警方分析轄內毒品犯罪熱點，擇定涉毒高風險之路段及地點為臨檢目標，並依毒品犯罪熱時調整勤務時段，針對轄區重要聯絡道路及交通橋梁要道，增派警力加強巡邏、攔查，重點式查緝各類毒品犯罪，掃除治安汙染源。

新北市警方在1個月專案期間針對新北轄內實際從事視聽歌唱及旅館業者，3年內曾遭查獲有人在內施用或持有毒品的70家「特定營業場所」全面擴大臨檢，加強掃蕩以該場所為開毒趴據點不法分子。

新北警方並結合市府毒品防治辦公室、觀光旅遊局、工務局及消防局，針對其中6家旅館業者執行旅宿業特定營業場所聯合稽查，未執行毒品防制措施的業者除了要求限期改善外，並由現場稽查人員督促張貼反毒標章，且告誡業者應善盡企業責任，加強從業人員反毒訓練，切勿有提供毒品或吸食器等業者涉入的情事發生。

新北市刑大表示，前年立法院修正毒品危害防制條例第31條之1，對於特定營業場所人員知悉有人在內施用或持有毒品，卻未通報警察機關者，可處負責人10萬元以下、100萬元以下罰鍰，若情節重大可命令停止營業或勒令歇業，警方呼籲特定營業場所如發現旅客有疑似攜帶或施用毒品，應立即透過「反毒通報網」連絡轄區分局、派出所，協助警方消滅治安汙染源，讓消費民眾能夠安心，不會與毒為鄰。

新北市警方結合市府毒品防治辦公室、觀光旅遊局、工務局及消防局執行「旅宿業特定營業...
新北市警方結合市府毒品防治辦公室、觀光旅遊局、工務局及消防局執行「旅宿業特定營業場所聯合稽查」，要求未張貼反毒標章業者現場改善。圖／警方提供
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新北市警方結合市府毒品防治辦公室、觀光旅遊局、工務局及消防局執行「旅宿業特定營業...
新北市警方結合市府毒品防治辦公室、觀光旅遊局、工務局及消防局執行「旅宿業特定營業場所聯合稽查」，要求未張貼反毒標章業者現場改善。圖／警方提供
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新北市警方結合市府毒品防治辦公室、觀光旅遊局、工務局及消防局執行「旅宿業特定營業場所聯合稽查」，要求未張貼反毒標章業者現場改善。圖／警方提供
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新北市警方結合市府毒品防治辦公室、觀光旅遊局、工務局及消防局執行「旅宿業特定營業場所聯合稽查」，要求未張貼反毒標章業者現場改善。圖／警方提供
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