治安零容忍 新北安居三箭強力稽查特定營業場所

2019-04-12 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市政府今年3月20日起執行為期1個月的「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」行動專案，為打造市民安居樂業的無毒環境，新北市警方分析轄內毒品犯罪熱點，擇定涉毒高風險之路段及地點為臨檢目標，並依毒品犯罪熱時調整勤務時段，針對轄區重要聯絡道路及交通橋梁要道，增派警力加強巡邏、攔查，重點式查緝各類毒品犯罪，掃除治安汙染源。

新北市警方在1個月專案期間針對新北轄內實際從事視聽歌唱及旅館業者，3年內曾遭查獲有人在內施用或持有毒品的70家「特定營業場所」全面擴大臨檢，加強掃蕩以該場所為開毒趴據點不法分子。

新北警方並結合市府毒品防治辦公室、觀光旅遊局、工務局及消防局，針對其中6家旅館業者執行旅宿業特定營業場所聯合稽查，未執行毒品防制措施的業者除了要求限期改善外，並由現場稽查人員督促張貼反毒標章，且告誡業者應善盡企業責任，加強從業人員反毒訓練，切勿有提供毒品或吸食器等業者涉入的情事發生。