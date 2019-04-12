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女子腰帶藏毒咖啡包闖關 逃不過台南航警法眼

2019-04-12 16:31聯合報 記者邵心杰╱即時報導

呂姓女子前晚與友人在台南KTV歡唱時，向1男子購買毒咖啡包，想帶到金門嗨一下，把5包毒咖啡包夾藏在牛仔褲腰帶內，自以為可以瞞天過海，昨天下午在台南機場搭機準備飛往金門工作，當場執勤女警安檢時查獲，並依涉嫌違反毒品危害防制條例隨案移送台南地檢署偵辦。

航空警察局高雄分局台南分駐所繼去年12月查獲搭機旅客攜帶毒品咖啡包55包，今年2月查獲三級毒品愷他命1包後，昨天再度查獲本第三級新興毒品氯乙基卡西酮。

航警高雄分局台南所指出，昨天下午3時20分，朱姓女警執行立榮航空B7-8991台南飛金門班機安檢勤務，經拍搜後發現呂女所著牛仔褲腰帶內夾藏可疑咖啡包5包，經以毒品試劑與拉曼光譜分析儀檢驗時，呈現第三級毒品氯乙基卡西酮毒品成分的陽性反應，總計起出毒品淨重34.91公克。

呂女說，前一晚在台南市區KTV 與友人歡唱時，以每包500元代價向1男子購得，想攜帶至金門工作時，自己吸食使用。未料，她企圖將毒咖啡包夾帶在牛仔褲腰帶內闖關，還是被眼尖的女警當場識破。

台南所指出，確保飛安萬全、守護國門治安外，查緝毒品走私也是重要工作之一，將繼續溯源向上追查，也呼籲民眾切勿接觸此類新興毒品，以免遺憾終生。

呂姓女子企圖將毒咖啡包夾帶在牛仔褲腰帶內闖關，還是被眼尖的女警當場識破。記者邵心...
呂姓女子企圖將毒咖啡包夾帶在牛仔褲腰帶內闖關，還是被眼尖的女警當場識破。記者邵心杰／翻攝
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航警高雄分局台南所經以毒品試劑等檢驗時，發現毒咖啡包，呈現第三級毒品氯乙基卡西酮...
航警高雄分局台南所經以毒品試劑等檢驗時，發現毒咖啡包，呈現第三級毒品氯乙基卡西酮毒品成分的陽性反應。記者邵心杰／翻攝
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毒品咖啡金門

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