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債務糾紛加酒醉失控 新開酒吧1夜2鬥毆

2019-04-12 16:29聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市萬華區康定路一間酒吧昨（11日）晚11時許發生一起鬥毆案件，一名酒吧劉姓前員工因與王姓負責人有債務糾紛，兩人在店門口談判，一言不合之下揮拳互毆，引來劉男2名友人及店內員工提油灌火，雙方大打出手，導致店門桌椅損壞、花瓶破碎一地，王男及一名員工的當場流血掛彩送醫，其餘人等受輕傷。

據了解，該酒吧今年年初才剛開幕，一名劉姓前員工昨晚因積欠債務到店內找王姓負責人談判，一言不合之下，王男揮拳毆打劉男，2名劉男已酒醉的友人見狀上前助陣，店內員工也衝出店外「參戰」，導致店外桌椅陳設被破壞，椅腳扭曲、花瓶破碎一地，王男頭部及臉部受傷流血，一名員工頭部也受撕裂傷，由救護人員送醫救治，其餘人僅受輕傷。

因時值警方執行擴大臨檢勤務，轄區警方案發2分鐘內就到場將相關人等制伏，穩定現場秩序。警方將王男、劉男、2名店內員工等4人帶回派出所說明案情。並追查犯案後逃逸的2名劉男友人。因雙方互相提出傷害告訴，詢後也將4人依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

但在警方將4人帶回偵詢時，凌晨2時許2名酒醉男子又到店中關心案情，卻因酒醉情緒不穩，與店內2名女員工發生衝突，手持酒瓶攻擊2女，造成2女頭皮、手部受傷，所幸警方仍在附近守望，再次啟動快打機制迅速到場將2男壓制帶回，並依傷害罪現行犯逮捕送辦。

警方表示，為穩定社會秩序，防止類似案件發生，日後將會針對案發酒吧周遭規劃加強臨檢勤務，以還給社會大眾安定秩序。

王姓負責人當場掛彩血流不止。記者李隆揆／攝影
王姓負責人當場掛彩血流不止。記者李隆揆／攝影
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現場血跡斑斑。記者李隆揆／攝影
現場血跡斑斑。記者李隆揆／攝影
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警方到場後，雙方仍互相叫囂。記者李隆揆／攝影
警方到場後，雙方仍互相叫囂。記者李隆揆／攝影
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台北市萬華分局出面說明案情。記者李隆揆／攝影
台北市萬華分局出面說明案情。記者李隆揆／攝影
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店外桌椅遭受波及。記者李隆揆／攝影
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臨檢傷害罪債務

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