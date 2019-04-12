詐團從5樓丟手機電腦滅證 警出動雲梯車撿回

2019-04-12 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



蕭姓男子與同夥涉嫌在苗栗市設詐騙話務機房，假冒檢警騙大陸人，短短2個月得手1000多萬元，刑事局攻堅時犯嫌從5樓窗戶丟出手機及電腦硬碟企圖滅證，警方出動雲梯車撿回證物，蕭等7人落網，全被法院收押禁見。

據調查，蕭姓男子（25歲）等7人是國中同學或學長、學弟，其中4人前年及去年出境至西班牙與法國，短暫停留2至3個月，警方研判從事詐騙，返台後在苗栗市某住宅大樓5樓租屋，假冒檢警致電大陸人，謊稱被害人涉及刑案，以監管帳戶為由要求匯款。

警方攻堅時，蕭逃進廚房被逮，6名同夥分別躲在兩個房間鎖門，從窗戶將8支手機及1顆電腦外接硬碟丟到屋外，幹員破門逮人，從道路及田地撿回證物，還協請消防隊派雲梯車，從隔壁的鐵皮屋頂撿手機。

刑事局偵九大隊第一隊去年底查獲蔡姓男子為首的收簿集團，涉嫌提供人頭帳戶給詐騙集團使用，經查與蕭等人有關，前天搜索這個機房，逮捕蕭等7人；蕭等人供稱撥打詐騙電話，但沒有得手，被依詐欺罪嫌移送法辦。

警方撿回的手機，其中1支顯示正透過通訊軟體，行騙1名大陸女教師，要求匯款人民幣10萬元（約台幣45萬元），被害人回覆正在教室上課，下課才能匯款。