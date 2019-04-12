把媽媽斬首頭顱拋下樓 鄰居：他平時正常但曾聞到怪味

2019-04-12 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園中壢梁姓男子去年10月18日涉嫌將砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓，瘋狂舉動轟動社會，檢方調查，梁朝母親連砍37刀，刀刀見骨，痛斥他泯滅人性依殺害直系尊親屬最前起訴，求處死刑；法院今開庭傳證樓下徐姓鄰居，她則說，梁平時正常還會打招呼，但曾在他身上聞到很濃的奇怪味道。

桃園地院今開庭時，梁男（33歲）情緒冷靜、態度配合，幾乎都由律師答辯，勘驗錄影畫面時，警消花費半個小時破門進入，梁上半身赤裸，身上、滿地全是血跡，不停大聲吼叫抵抗，最後被團團人力上銬拖出走廊，梁則眼神渙散、語無倫次。

辯護人以梁是唯一嫌犯，曾對外喊救我，警方逮人說「我們來救你的，放輕鬆」並持續安撫他，可見梁當時自認是要被解救之人，其認知能力有問題；檢方認為，梁本身也受傷，警察要他冷靜是平常的處理方式，梁因此恢復平靜也是正常人反應，不能以此推論認知有問題。

住在梁男樓上的徐女說，事發前只聽見幾次跑步、叫罵及踹門聲，梁還罵了「瘋女人」之類的話，依稀有聽見另名女子微弱聲音但沒有尖叫、求救，後來梁就從陽台往下丟東西。

徐還說，平時在電梯遇到梁他都會打招呼，但從他身上會聞到像是煙味的奇怪味道，但8年來鄰居相處都沒有異狀，而梁母則較少和他人互動。

轄區派出所尤姓員警證稱，當天值班接獲有爭吵糾紛，進入社區中庭發現地上有1顆頭顱，趕緊和主管回報，上樓後梁還開了內門大喊「共產黨萬歲」，手上還拿著菜刀罵髒話，在屋內喃喃自語，警方一度以為他在開直播。

尤表示，將梁帶回派出所後有詢問他行凶動機，但他都說不認識死者，而且情緒亢奮，無法正常對話。